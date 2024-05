Startseite Kosteneffiziente All-in-one-Lösung für Vehicle Mount Computer im industriellen Umfeld Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-05-27 13:17. Lieferketten oder Materialfluss optimieren - hoch spezialisierte Industrial-IT trägt zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit bei. Dabei spielen Vehicle Mount Computer eine entscheidende Rolle. Ob beim Einzelstück-Tracking in Lager und Produktion, bei der Frachtverfolgung oder der Überwachung von Ladungs- und Kühlketten: Vehicle Mount Computer an Bord der Fahrzeuge sind das entscheidende Werkzeug zur Steigerung der Effizienz. Das Führen eines industriellen Fahrzeugs ist eine komplexe Angelegenheit. Abgesehen von der perfekten Beherrschung der Maschine hat der Fahrer eine lange Liste von Aufgaben abzuarbeiten, meist in engen Zeitvorgaben. Im modernen industriellen Umfeld wird er dabei von einer spezialisierten Form des PCs unterstützt - dem Vehicle Mount Computer. Der ist mit dem Bordnetz des Fahrzeugs verbunden und liefert dem Lenker sowohl Informationen zur Steuerung der Maschine als auch zu den auszuführenden Arbeiten. Über das per WLAN mit der Zentrale verbundene Display erhält der Fahrer seine Disposition exakt und in Echtzeit. Über eine Reihe programmierbarer Funktionstasten kann er zudem wichtige Parameter zur Fahrzeugsteuerung abrufen. Hat er eine Aufgabe erledigt, bestätigt er dies am Bordcomputer und kann sich dem nächsten Arbeitsschritt widmen. Die Zentrale hingegen wird unverzüglich über den neuen Einsatzort der Maschine bzw. den aktualisierten Lagerbestand der bewegten Güter informiert. Der wirtschaftliche Nutzen und die Zeitersparnis sind dabei so enorm, dass sich die Investition in ein vernetztes Vehicle Mount System schon bald auszahlt. Hochwertige Komponenten für eine ausfallsichere Performance Dass solche Systeme zur Datenerfassung und Kommunikation in Fahrzeugen höchsten Ansprüchen genügen müssen, liegt auf der Hand. Die Resistenz gegen Schock und Vibration ist dabei ebenso unabdingbar wie der Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP65, ein auf -30 °C bis +60 °C möglicher Temperaturbereich (je nach Modell) und ein Weitbereichs-Spannungseingang, der Versorgungsströme von zehn bis 60 Volt toleriert. Hier punktet die neue FM-V-Serie aus dem Hause Winmate© mit ihrem robusten, nach MIL-STD-810H zertifizierten Gehäusedesign aus Aluminium. Die programmierbaren Funktionstasten und der PCAP-Multi-Touch sind unempfindlich gegen Verkratzen, Schmutz und Ablagerungen und bieten so unverwüstlichen Bedienkomfort. Kostengünstig und benutzerfreundlich dank All-in-one-Design auf Android-Basis Eine attraktive Neuerung bietet das konsequente All-in-one-Design der FM-V-Serie: Erfolgte die Montage von Vehicle Mount Computern bislang in der Regel über eine separate Docking-Station, sind hier sämtliche Anschlüsse direkt im stabilen Alu-Gehäuse des Gerätes untergebracht. Die Fixierung am Fahrzeug erfolgt einfach per VESA-Montageplatte - eine intelligente Lösung mit erheblicher Kostenersparnis. Auch hinsichtlich der Energieeffizienz hat Winmate© die aktuelle Produktlinie optimiert: Als Herzstück der FM-V-Serie überzeugt die 8-Kern-CPU Snapdragon™ 660 von Qualcomm durch leistungsstarke Performance bei minimalem Stromverbrauch. In Kombination mit der weitverbreiteten Android-Plattform ergibt sich ein äußerst benutzerfreundliches System, das flexibel anpassbar ist und die Entwicklung und Integration spezifischer Anwendungen extrem erleichtert. TL Electronic, offizieller deutscher Vertriebspartner von Winmate©, bietet die neuen Vehicle Mount Computer der FM-V-Serie aktuell in den Displaygrößen 10, 12 und 14 Zoll an. Zudem garantiert der Industrial-IT-Experte aus Bergkirchen bei München die Langzeitverfügbarkeit sämtlicher Komponenten. Mehr Informationen auf der Website von TL Electronic Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: TL Electronic GmbH

Herr Stefan Götz

Bgm.-Gradl-Straße 1

85232 Bergkirchen - Feldgeding

Deutschland fon ..: +49 (0)8131 33204-0

fax ..: +49 (0)8131 33204-150

web ..: https://www.tl-electronic.de

email : info@tl-electronic.de Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Weitere Fotos können bei Bedarf gerne zugesandt werden. Bei Veröffentlichung bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars / Links. Vielen Dank! Pressekontakt: TL Electronic GmbH

Frau Sandra Linke

Bgm.-Gradl-Straße 1

85232 Bergkirchen - Feldgeding fon ..: +49 (0)8131 33204-0

web ..: https://www.tl-electronic.de

email : info@tl-electronic.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten