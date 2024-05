Startseite Lithium - der Rohstoff für Energiespeicherung Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-05-20 09:05. Lithium ist nicht nur unentbehrlich im Bereich der Elektromobilität, sondern wird auch dringend für Speicher-Akkus gebraucht. Lithium-Ionen-Batterien sind erste Wahl, wenn es um Batteriespeicher geht. Denn sie punkten mit einem hohen Wirkungsgrad, hoher Energiedichte und relativ langer Lebenszeit. Daher werden sie in Hausspeichern, aber auch in der Industrie und in Kraftwerken eingesetzt. Die Energiewende befindet sich in rasanter Fahrt. In China etwa stieg in 2023 die neu installierte Solarkapazität um 146 Prozent. Bei der Windkraftkapazität waren es 96 Prozent und der Absatz von Elektrofahrzeugen ging um gut 37 Prozent nach oben. Die Lithiumpreise sind zwar 2023 stark zurückgegangen, doch sind sie auch im Jahr 2022 um fast 73 Prozent und im Jahr 2021 um gut 442 Prozent angestiegen. Lieferkürzungen und Verzögerungen bei neuen Projekten oder Erweiterungen stützen nun die Lithiumpreise. Auch existiert keine Alternative, die überzeugt, für das Lithium in Energiespeichern und Elektrofahrzeugen. 2022 wurden weltweit rund zehn Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, 2023 waren es zirka 14 Millionen Stück. Die Tendenz geht weiter nach oben, auch wenn eine Verlangsamung zu verzeichnen ist. Für das laufenden Jahr wird mit weltweit 16,7 Millionen verkaufter Elektrofahrzeuge gerechnet. Damit steigt die Nachfrage nach Lithium weiter an. Laut Schätzungen sollen 2030 weltweit mehr als 4.900 Gigawattstunden nachgefragt werden. 2022 waren es noch 774 Gigawattstunden (für Lithium-Ionen und Natrium-Ionen Batterien). Die Batterienachfrage wird sich also laut Prognosen verzehnfachen, denn die Automobilbranche befindet sich im Wandel zu immer mehr Elektrofahrzeugen. Lithium-Gesellschaften wie Century Lithium oder US Citical Metals sind daher einen genaueren Blick wert. In Nevada verfügt Century Lithium - https://www.rohstoff-tv.com/play/century-lithium-positive-machbarkeitsst... - über das vielversprechende Clayton Valley-Lithiumprojekt, dieses ist zu 100 Prozent im Alleinbesitz. Die Machbarkeitsstudie (NI 43-101) für dieses Projekt ist sehr positiv ausgefallen. Lithium, Kobalt und Seltene Erden besitzt US Critical Metals - https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-uranium-energy-... -. Dessen aussichtsreiche Projekte liegen in Montana, Nevada und Idaho. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. Critical Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-critical-metals-corp/ -) und Century Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/century-lithium-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

