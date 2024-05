Startseite Wickert Maschinenbau auf der DKT: Pressenlösungen für eine effiziente Fertigung hochwertiger Elastomerformteile Pressetext verfasst von auchkomm am Do, 2024-05-16 11:50. · Individuelle Anlagenkonzepte und breites Serviceangebot Landau/Pfalz, den 16. Mai 2024. Maßgeschneiderte Pressensysteme für die effiziente Fertigung von hochwertigen Elastomerformteilen stehen bei Wickert Maschinenbau im Mittelpunkt des diesjährigen DKT-Auftritts in Nürnberg. Das breite Portfolio umfasst sowohl Anlagen für kleine Stückzahlen als auch für die Großserienfertigung und reicht von der einfachen, manuell bedienbaren Hydraulikpresse bis zur hochindividualisierten, vollautomatischen Produktionsanlage. Zur Verfügung stehen Fertigungsverfahren wie das Compression Moulding (CM), Transfer Moulding (TM) und Injection Transfer Moulding (ITM). Mikro- und Präzisionsteile können auf den Elastomerpressen genauso wie dünnwandige und großvolumige Bauteile gefertigt werden – wenn benötigt unter Vakuum und im Reinraum. Der Maschinenbauer zeigt Produktbeispiele und Pressenkonzepte auf der DKT vom 1. bis 4. Juli in Nürnberg in Halle 9 an Stand 9-517. Von der Bauteilentwicklung bis zur Turnkey-Lösung Neben den stets kundenspezifischen Pressen bietet Wickert seinen Kunden zusätzlich ein umfangreiches Serviceangebot. Dieses beginnt bereits bei der Bauteilentwicklung, woran sich bei Bedarf Konzept- und Machbarkeitsstudien anschließen. Außerdem übernimmt der Maschinenbauer die Gesamtplanung und Generalunternehmerschaft der Anlagen – auf Wunsch auch im Rahmen von Turnkey-Lösungen. Weltweit technologisch führender Hersteller Die Elastomerpressen des nach eigenen Angaben weltweit technologisch führenden Herstellers werden überall dort eingesetzt, wo neben großer Dynamik höchste Präzision und exakte Verarbeitungstemperaturen gefordert sind. Daher sieht sich der Maschinenbauer als Leistungsführer für die Elastomerverarbeitung in Pressen, die in der Industrie genauso wie in der Spitzenforschung geschätzt werden. Schnell, präzise und sehr heiß Zu den wichtigsten Merkmalen der Pressen gehört eine sehr homogene Temperaturverteilung mit Genauigkeiten bis ± 0,3 K auf der Heizplattenoberfläche. Daneben zählt die ausgesprochen präzise Planparallelität von bis zu 0,05 mm zu den besonderen Charakteristika. Jahrzehntelange Erfahrung kann das Unternehmen außerdem bei Reinraumpressen für die Gummiverarbeitung im Vakuum vorweisen, weshalb in Landau viele Pharmapressen gefertigt werden. Und auch die schnellste Heiz-Kühl-Presse der Welt stammt aus Landau. Sie erreicht eine Spitzentemperatur von bis zu 450° C mit der momentan einzigartigen Heizrate von 55 K/min; die Abkühlung ist mit bis zu 100 K/min noch einmal fast doppelt so schnell. Eingesetzt wird sie am Institut für Strukturleichtbau der TU Chemnitz. Dort entwickeln die Wissenschaftler mit ihrer Hilfe unter anderem großserientaugliche Technologien für die Verarbeitung von Hochleistungsthermoplasten. Im Fokus stehen Strukturbauteile für den Flugzeug- und Automobilbau, Komponenten für die Elektromobilität sowie hybride Produkte aus Kunststoff und Metall.





Über die Wickert Maschinenbau GmbH Die Wickert Maschinenbau GmbH ist ein mittelständisches familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Landau/Pfalz. Sie entwickelt und fertigt komplexe, vollautomatische Anlagen, in die ihre hydraulischen Pressen integriert werden. Alle Maschinen und Anlagen sind modular aufgebaut, mit Presskräften zwischen 20 und 100.000 kN verfügbar und werden jeweils kundenspezifisch parametriert. Eingesetzt werden sie zur Verarbeitung von Elastomeren, Composites, Kunststoffen und Pulvermaterialien. Außer zur Herstellung von pharmazeutischen Verschlussstopfen werden die Pressen auch zur Produktion von Sicherheitsteilen in KFZ-Bremsanlagen und zur Fertigung von Bipolarplatten für Brennstoffzellen verwendet. Des Weiteren werden Wickert-Pressen in der E-Mobilität eingesetzt sowie in Laboren und Forschungseinrichtungen. Stephanie Wickert und Stefan Herzinger leiten als Gesellschafter und Geschäftsführer das 1901 gegründete Familienunternehmen, das durch einen Beirat unter der Leitung von Hans-Joachim Wickert unterstützt wird. Wickert fertigt ausschließlich in Landau/Pfalz, von wo aus es seine Kunden in Europa, Amerika und Asien beliefert. 2023 erzielten 200 Mitarbeiter rund 41 Mio. € Umsatz?



Ansprechpartner

Wickert Maschinenbau GmbH

Steve Büchner

Vertriebsingenieur / stellvertretender Leiter Marketing

Wollmesheimer Höhe 2, D-76829 Landau

Tel: +49 6341 9343 93, E-Mail: s.buechner@wickert-presstech.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.wickert-presstech.de. Belegexemplar erbeten:

auchkomm Unternehmenskommunikation, F. Stephan Auch, Hochstr. 11, D-90429 Nürnberg, fsa@auchkomm.de, www.auchkomm.de. Über auchkomm Vorname

F. Stephan Nachname

Auch Adresse

Hochstraße 11

90429 Nürnberg Homepage

http://www.auchkomm.de Komplettes Benutzerprofil betrachten