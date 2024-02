Startseite Payment Software-Firma trimplement stellt neue Plattform zur Payment Orchestration vor Pressetext verfasst von trimplement am Do, 2024-02-22 17:03. Köln – 22.02.2024 Das Kölner Softwareunternehmen trimplement hat den Startschuss für seine microservice-basierte Payment Orchestration-Plattform Finergizer gegeben. Seit der Gründung im Jahr 2010 entwickelt trimplement Zahlungssoftware für führende internationale Unternehmen – u.a. BMW, Delivery Hero und Deutsche Bank. Finergizer zielt ebenfalls auf internationale Unternehmen im E-Commerce- und Service-Bereich ab, die weltweit Zahlungen von Kunden abwickeln wollen. Dabei wird die Software in einem On-Premise-Modell angeboten. Dies ermöglicht Unternehmen die volle Kontrolle über den Betrieb der Software und die Zahlungsdaten in ihrer eigenen Infrastruktur. Natallia Martchouk, Mitgründerin von trimplement, beschreibt Finergizer als wichtigen Schritt für das Unternehmen: „Bei unseren Kunden haben wir immer wieder ähnliche Herausforderungen in der Zahlungsabwicklung beobachten können. Dazu zählen Skalierungsprobleme, Abhängigkeit von Payment-Providern und mangelnde Anpassungsfähigkeit. Finergizer repräsentiert über 10 Jahre Erfahrung in der Payment-Software-Entwicklung und bietet eine flexible Alternative. Die Plattform kombiniert die Vorteile vorgefertigter Standardlösungen und selbst entwickelter Systeme. Wir helfen Unternehmen, Zahlungen zu orchestrieren und das System nach ihren Bedürfnissen anzupassen. Ich bin stolz darauf, was unser Team hier aufgebaut hat.“ Neben der Zahlungsabwicklung bietet Finergizer weitere Services, um das Zahlungssystem des Unternehmens zu gestalten. Das Vault-Element ermöglicht die Tokenisierung und Speicherung von Zahlungsdaten, um PCI DSS-Richtlinien zu erfüllen. Mit der Mission Control-Benutzeroberfläche existiert außerdem ein zentraler Hub zur Verwaltung von Zahlungshistorie, Zahlungsdaten und Systemkonfiguration. Interessierte können unter www.trimplement.com/finergizer mehr erfahren. Pressekontakt:

Christoph Laurer

Head of Content

trimplement GmbH

Eigelstein 123

50668 Köln

christoph.laurer@trimplement.com

www.trimplement.com Anhang Größe Finergizer_1200x800px.png 111.07 KB