Ermutigende Ergebnisse der Tiefbohrungen in der Blanket-Mine

Bessere als erwartete Gehalte und Mächtigkeiten aus Tiefbohrungen werden voraussichtlich die Gesamtressource bei Blanket erhöhen

St. Helier, 30. Januar 2024 - Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") (NYSE AMERICAN, AIM und VFEX: CMCL) - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporat... - freut sich, weitere ermutigende Ergebnisse des Tiefbohrprogramms bei der Mine Blanket bekannt zu geben, mit dem derzeit die Kontinuität der mineralisierten Zonen auf den Erzkörpern Blanket und Eroica im Hinblick auf die Abgrenzung einer größeren Gesamtressource bewertet wird. Diese Ergebnisse folgen auf die Bohrergebnisse des Erzkörpers Eroica, die am 10. Juli 2023 veröffentlicht wurden. Insgesamt 7.652 Meter an Bohrungen von Juni 2023 bis Ende Dezember 2023 deuten darauf hin, dass die bestehenden Erzkörper Blanket und Eroica Gehalte und Mächtigkeiten aufweisen, die im Allgemeinen besser als erwartet sind. Die Gesamtbohrungen für 2023 betrugen 13.280 Meter.

Zu den Highlights der Ergebnisse gehören:

Löcher Identifier Name des Erzkörperschnittpunkt Kernlänge (m) Wahre Breite Gehalt (g/t) Erzkörper Schnitttiefe *E.O.H ; (m)

Erzkörpers (m) von der Oberfläche

(m)

Von (m) An

(m)

ERC750EX2308 ERCN_FW 350.00 358.40 8.40 5.80 4.95 1108.40 392.40

BLK 930EX2308 BQR_HW 176.03 200.63 24.60 13.33 5.92 1130.63 304.25

BLK 930EX2310 BLK2HW 181.30 217.30 36.00 16.31 6.12 1147.30 293.50

BLK870EX2303 BLK4_5 28.60 39.40 10.80 4.27 8.80 909.40 272.20

ARS1110EX2304 BQR 3.00 18.00 15.00 8.22 3.62 1128.00 161.00

*Endtiefe der Bohrung

Die vollständigen Ergebnisse der Langlochbohrungen von Juni 2023 bis Dezember 2023 sind in Anhang 1 enthalten.

Mark Learmonth, der Vorstandsvorsitzende von Caledonia, kommentierte dies:

"Unsere laufende Bohrkampagne zeigt weiterhin ermutigende Ergebnisse, die unser Vertrauen in die Blanket-Ressource weiter stärken. Wir gehen davon aus, dass die positiven Gehalte und Mächtigkeiten zu einer erhöhten Gesamtressource führen werden, was zu gegebener Zeit zu einer Verlängerung der bestehenden Lebensdauer der Mine führen sollte. Wir haben in den letzten sieben Jahren umfangreiche Investitionen in Blanket getätigt, um die Produktionskapazität zu erhöhen, was zu einer Mineninfrastruktur geführt hat, die die Produktion über den aktuellen Produktionshorizont hinaus aufrechterhalten kann.

"Die Bohrungen konzentrieren sich derzeit auf die Erzkörper Blanket und Eroica, wo Querschläge abgebaut wurden, um einen optimalen Zugang für Bohrungen in den tieferen Zonen der steil abfallenden Erzkörper zu ermöglichen. Die Ergebnisse sind äußerst vielversprechend, und wir freuen uns auf die nächste Bohrphase und darauf, den Markt entsprechend zu informieren."

Kommentar

Diese Ergebnisse sowie die Ergebnisse weiterer geplanter Explorationen werden sich in einer überarbeiteten Mineralressourcen- und Mineralreservenerklärung widerspiegeln, die das Unternehmen voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 zusammen mit einem überarbeiteten Plan für die Lebensdauer der Mine veröffentlichen wird. Es wird davon ausgegangen, dass ein Teil der bestehenden abgeleiteten Mineralressourcen zu gemessenen oder angezeigten Mineralressourcen aufgewertet und neue abgeleitete Mineralressourcen hinzugefügt werden. Es wird erwartet, dass dies zu einer Verlängerung der bestehenden Lebensdauer der Mine führen wird und nicht zu einer Erhöhung der angestrebten jährlichen Produktionsrate.

Die Bohrungen bei Eroica, die ab 750 m unter der Oberfläche niedergebracht wurden, haben die Erzkörper bis in eine Tiefe von 1.110 m unter der Oberfläche durchteuft, der untersten Ebene der Hauptinfrastruktur, die vom Central Shaft aus erschlossen wird. In ähnlicher Weise haben Bohrungen bei Blanket ab 750 Metern unter der Oberfläche Erzkörper bis in eine Tiefe von 1.110 Metern unter der Oberfläche durchteuft. Bohrungen ab 930 m unter der Oberfläche bei Blanket und ab 1.110 m unter der Oberfläche bei AR South haben die Erzkörper unterhalb von 1.110 m durchteuft, was für die längerfristige Erschließung von Blanket ermutigend ist.

Weitere Daten zu den einzelnen Bohrlöchern finden Sie in Anhang 2, während die Bohrlöcher im Folgenden in Bildern dargestellt werden.

Anhang 1

Löcher Identifier Name des Erzkörperschnittpunkt Kernlänge (m) Wahre Gehalt (g/t) Erzkörper Schnitttiefe E.O.H. (m)

Erzkörpers Breite von der Oberfläche

(m) (m)

Von An

(m) (m)

ERC750EX2307 ERCN_HW 330.45 332.25 1.80 1.50 0.72 1082.25 356.25

ERC750EX2308 ERCN_HW 302.60 306.80 4.20 3.50 5.97 1056.80 392.40

ERC750EX2308 ERCN_FW 350.00 358.40 8.40 5.80 4.95 1108.40 392.40

ERC750EX2309 ERCN_HW 304.80 307.80 3.00 1.66 3.62 1057.80 347.40

ERC750EX2310 ERCN_HW 303.60 304.20 0.60 0.48 5.49 1054.20 324.50

ERC750EX2312 ERC _Süd Spurensuche 287.20

ERC750EX2313 ERC _Süd Spurensuche 279.60

BLK870EX2301 BLK4_5 38.20 50.20 12.00 3.58 5.10 920.20 287.40

BLK870EX2302 BLK4_5 34.10 40.10 6.00 3.92 7.46 910.10 272.30

BLK870EX2303 BLK4_5 28.60 39.40 10.80 4.27 8.80 909.40 272.20

BLK870EX2303 BLK2FW 241.00 242.80 1.80 1.27 4.35 1112.80 275.50

BLK870EX2304 BLK4_5 26.20 40.60 14.40 7.74 4.14 910.60 275.50

BLK 930EX2301 BQR_HW 148.60 152.80 4.20 5.12 2.85 1082.80 299.20

BLK 930EX2301 BLK3HW 220.60 226.00 5.40 4.39 4.41 1156.00 299.20

BLK 930EX2302 BQR_HW 130.60 133.00 2.40 1.86 2.42 1063.00 299.20

BLK 930EX2303 BQR_HW 134.30 139.10 4.80 3.20 2.39 1069.10 233.30

BLK 930EX2304 BQR_HW 205.70 219.50 13.80 8.32 3.63 1149.50 251.30

BLK 930EX2305 BQR_HW 197.90 209.30 11.40 7.69 3.99 1139.30 259.30

BLK 930EX2305 BLK1HW 230.30 255.30 25.00 16.69 3.16 1185.30 259.30

BLK 930EX2306 BQR_HW 170.90 179.90 9.00 4.02 5.38 1109.90 275.30

BLK 930EX2306 BLK2HW 181.10 203.30 22.20 8.18 3.75 1133.30 275.30

BLK 930EX2307 BQR_HW 157.80 169.80 12.00 6.57 4.05 1099.80 259.30

BLK 930EX2308 BQR_HW 176.03 200.63 24.60 13.33 5.92 1130.63 304.25

BLK 930EX2309 BQR_HW 205.00 210.40 5.40 2.24 12.44 1140.40 287.30

BLK 930EX2310 BQR_HW 165.10 170.50 5.40 3.01 10.02 1100.50 293.50

BLK 930EX2310 BLK2HW 181.30 217.30 36.00 16.31 6.12 1147.30 293.50

BLK 930EX2311 BQR_HW 247.90 261.10 13.20 6.97 4.28 1191.10 293.40

BLK 930EX2313 BQR_HW 152.00 159.80 7.80 4.43 2.23 1089.80 312.95

BLK 930EX2313 BLK2HW 202.40 238.40 36.00 20.56 2.90 1168.40 312.95

ARS1110EX2301 BQR 3.00 9.00 6.00 4.16 4.23 1119.00 158.20

ARS1110EX2301 BLK1HW 104.20 106.60 2.40 1.70 4.48 1216.60 158.30

ARS1110EX2302 BQR 6.00 12.00 6.00 4.44 7.15 1122.00 158.30

ARS1110EX2302 BLK1HW 43.80 61.20 17.40 12.37 8.76 1171.20 158.20

ARS1110EX2303 BQR 6.00 9.00 3.00 2.09 8.29 1119.00 149.00

ARS1110EX2303 BLK1HW 25.20 32.20 7.00 3.36 5.27 1142.20 149.00

ARS1110EX2304 BQR 3.00 18.00 15.00 8.22 3.62 1128.00 161.00

ARS1110EX2304 BLK1HW 65.00 78.80 13.80 7.15 6.45 1188.80 161.00

* ERCN_HW - Eroica North Hanging wall, ERCN_FW - Eroica North Footwall, ERC_STH - Eroica South, BQR - Blanket Quartz Reef, BLK1HW - Blanket 1 Hanging wall, BLK2HW - Blanket 2 Hanging wall, BLK2FW - Blanket 2 Footwall, BLK3HW - Blanket 3 Hanging wall, BLK4_5 - Blanket 4 and 5, ARS EXT - AR South Extension

Anhang 2

Unterirdisches Explorationsbohrloch; Azimut, Neigung, gebohrte Länge und Standort des Bohrlochs (UTM NAD83)

Kennung des Lochs Azimut Dip Gebohrte Länge UTM-Ost UTM-Nordrichtung UTM-Elevation (m)

(°) (°) (m) (m) (m)

ERC750EX2307 31 - 75 356.3 697 206.3 7 694 516.0 388.1

ERC750EX2308 89 - 67 392.4 697 206.0 7 694 516.2 388.2

ERC750EX2309 124 - 81 374.4 697 205.5 7 694 512.7 388.0

ERC750EX2310 118 - 65 324.5 697 206.6 7 694 512.0 388.0

ERC750EX2312 150 - 56 287.2 697 312.7 7 694 284.6 387.0

ERC750EX2313 141 - 58 204.6 697 313.2 7 694 285.1 387.1

BLK870EX2301 65 - 71 287.4 698 043.0 7 692 507.8 263.6

BLK870EX2302 45 - 69 272.3 698 043.0 7 692 508.0 263.7

BLK870EX2303 28 - 63 272.2 698 043.0 7 692 508.0 263.7

BLK870EX2304 12 - 63 275.2 698 042.2 7 692 508.7 263.6

BLK930EX2301 37 - 61 299.2 697 784.1 7 692 827.9 206.4

BLK930EX2302 81 - 61 275.2 697 784.0 7 692 830.2 206.4

BLK930EX2303 76 - 72 233.3 697 784.4 7 692 826.4 206.5

BLK930EX2304 28 - 77 251.3 697 783.2 7 692 829.4 206.5

BLK930EX2305 23 - 69 259.3 697 782.9 7 692 829.9 206.4

BLK930EX2306 127 - 74 275.3 697 784.5 7 692 825.4 206.5

BLK930EX2307 35 - 79 272.4 697 783.5 7 692 828.4 206.5

BLK930EX2308 122 - 67 304.3 697 784.8 7 692 825.9 206.3

BLK930EX2309 133 - 76 287.3 697 784.5 7 692 825.7 206.5

BLK930EX2310 85 - 86 293.5 697 784.2 7 692 825.8 206.4

BLK930EX2311 21 - 81 293.4 697 783.4 7 692 828.7 206.9

BLK930EX2313 25 - 76 313.0 697 783.2 7 692 829.4 206.5

ARS1110EX2301 93 - 64 158.2 697 765.7 7 693 020.3 25.4

ARS1110EX2302 54 - 65 158.3 697 761.5 7 693 022.4 25.2

ARS1110EX2303 10 - 46 149.0 697 765.5 7 693 022.3 25.0

ARS1110EX2304 125 - 44 161.0 697 765.7 7 693 019.1 25.8

Eroica-Erzkörper - Bohrungen aus 750 Metern unter der Oberfläche

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73407/29012024_DE_CMCL.001.p...

Flächige Erzvorkommen - Bohrungen aus 930 Metern Tiefe

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73407/29012024_DE_CMCL.001.p...

Blanket Orebodies - Bohrungen aus 870 Metern Tiefe

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73407/29012024_DE_CMCL.003.p...

AR South - Bohrung aus 1.110 Metern Tiefe unter der Oberfläche

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73407/29012024_DE_CMCL.004.p...

Qualifizierte Personen

Craig James Harvey, MGSSA, MAIG, Caledonia Vice President, Technical Services, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Craig James Harvey ist eine "qualifizierte Person" gemäß (i) dem National Instrument 43-101 der Canadian Securities Administrators - Standards of Disclosure for Mineral Projects und (ii) Subpart 1300 der Regulation S-K des U.S. Securities Act.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Der Zugang zum Gelände der Blanket Mine wird durch Sicherheitspersonal am ersten Tor kontrolliert. Am zweiten Tor erfolgt der Zugang zusätzlich zum Sicherheitspersonal durch ein biometrisches Zugangssystem. Die Diamantbohrungen werden von qualifizierten Diamantbohrern unter der Aufsicht eines Diamantbohrmeisters durchgeführt. Die Bohrkerne werden routinemäßig an die Oberfläche zum Kernschuppen gebracht, wo sie entgegengenommen und abgelegt werden. Ein qualifizierter geologischer Techniker führt die geotechnischen Aufzeichnungen durch, während ein qualifizierter Geologe den Kern aufzeichnet und die zu spaltenden Teile markiert. Der Kern wird mit einem elektrischen Kernschneider, der mit einer Diamantsäge ausgestattet ist, entlang der Kernachse in zwei Hälften geteilt. Der Geologe markiert die Probenintervalle, setzt Tickets, Einsatzstandards und Rohlinge. Die eine Hälfte der Probe wird in einen Kunststoffprobenbeutel gegeben und mit Kabelbindern verschlossen. Die Informationen über die Probenahme werden in die Datenbank eingegeben. Die andere Hälfte des Bohrkerns wird mit den Probenintervallen und Probennummern markiert und in die Kernkiste zurückgelegt, um sie für spätere Zwecke aufzubewahren. Die Proben werden in markierte Getreidesäcke gefüllt und mit Kabelbindern verschlossen.

Der Transport erfolgt auf der Straße mit einem Minenfahrzeug zu einem von der SADCAS akkreditierten Prüflabor (Akkreditierungsnummer TEST-05 0030) in Kwekwe, etwa 330 km von der Blanket Mine entfernt. Als Nachweis für den Versand wird ein Lieferschein unterzeichnet.

Gold wird mittels einer 50-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorption (AA) analysiert. Das Labor verfügt auch über interne Qualitätskontrollprogramme ("QC"), die das Einsetzen von Reagenzien-Rohlingen, Referenzmaterialien und Zellstoffduplikaten umfassen.

Blanket Mine setzt in regelmäßigen Abständen QC-Proben (Leerproben und Referenzmaterialien) ein, um die Laborleistung zu überwachen. Nach Erhalt der Ergebnisse werden die Untersuchungsergebnisse mit den Probennummern auf dem Bohrkern markiert.

Hinweis: Diese Bekanntmachung enthält Insiderinformationen, die gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 ("MAR") offengelegt werden, da sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist, und wird gemäß den Verpflichtungen des Unternehmens nach Artikel 17 der MAR offengelegt.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, handelt es sich um "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen von Caledonia beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "Ziel", "planen", "anvisieren", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "könnten" und "werden" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Begriffen zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Geplante Explorationsprogramme, Schwerpunkte, Strategien, Bohrziele und -arbeiten, Potenzial für die weitere Exploration bestimmter Gebiete, potenzielle Bohrergebnisse und damit verbundene Erwartungen, Kosten und Ausgaben, einschließlich der Erschließungs- und Produktionskosten, Wirtschaftlichkeit des Projekts, Goldpreisannahmen, potenzielle Mineralisierung, prognostizierte Erzgehalte, Möglichkeiten zur Erweiterung von minennahen und weiteren hochgradigen Mineralreserven und -ressourcen, Erwartungen hinsichtlich des Minenplans, des nachhaltigen Kapitals und des Betriebswerts sowie andere Aussagen und Informationen, die auf Prognosen und Projektionen zukünftiger betrieblicher, geologischer oder finanzieller Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen. Diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem: Unvermögen, geschätzte Ressourcen und Reserven zu ermitteln, von den Schätzungen abweichende Erzgehalte und -ausbeuten, Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, Zuverlässigkeit von Bohr-, Probenahme- und Analysedaten, ungenaue Annahmen hinsichtlich der Repräsentativität der Mineralisierung, Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, erheblich von den Schätzungen abweichende Kapital- und Betriebskosten, Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterteilung erforderlicher behördlicher, umweltbezogener oder sonstiger Projektgenehmigungen, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten und andere Faktoren.

Explorationsergebnisse, die geophysikalische Untersuchungen, Probenahmen und Bohrergebnisse in großen Abständen umfassen, sind nicht unbedingt ein Hinweis auf das Vorkommen einer Mineralienlagerstätte. Solche Ergebnisse bieten keine Gewähr dafür, dass weitere Arbeiten einen ausreichenden Gehalt, eine Kontinuität, metallurgische Eigenschaften und ein wirtschaftliches Potenzial nachweisen werden, um als Mineralressource eingestuft zu werden. Eine Mineralressource, die als "abgeleitet" oder "angezeigt" klassifiziert ist, birgt ein hohes Maß an Ungewissheit hinsichtlich ihrer Existenz und ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine "angezeigte Mineralressource" oder eine "abgeleitete Mineralressource" jemals in eine höhere Kategorie von Mineralressourcen aufgewertet werden wird. Investoren sollten nicht davon ausgehen, dass alle oder ein Teil der Mineralvorkommen in diesen Kategorien jemals in nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven umgewandelt werden.

Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit oder der finanziellen Situation von Lieferanten, Raffinierern und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte macht; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung abzuschließen, die diese Risiken und Gefahren abdeckt, Beziehungen zu Mitarbeitern, Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerungsgruppen, politische Risiken, Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terrorismus, zivilen Unruhen, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit (einschließlich Gesundheitsepidemien oder Ausbrüche übertragbarer Krankheiten wie das Coronavirus (COVID-19)), Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt oder der Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen verbunden sind, sowie die abnehmenden Mengen oder Gehalte der Mineralreserven, wenn der Abbau stattfindet; die globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um unvorhergesehenen wirtschaftlichen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder regulatorische Risiken, Enteignung, das Eigentumsrecht des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen Grundstücken, erhöhter Wettbewerb in der Bergbauindustrie um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken in Bezug auf die Ungewissheit des Zeitpunkts von Ereignissen, einschließlich der angestrebten Steigerung der Produktionsrate, und Währungsschwankungen. Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, beinhalten, die zu der Möglichkeit beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten werden. Caledonia ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer Faktoren, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken könnten, die Erwartungen zu erfüllen, die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen geäußert wurden, finden Sie im jüngsten 20-F-Bericht des Unternehmens und in der Management's Discussion and Analysis, jeweils unter der Überschrift "Risk Factors", die auf der SEDAR-Website unter www.sedar.com oder auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. Die vorstehenden Ausführungen sollten in Verbindung mit den Informationen, Risikofaktoren und Annahmen in dieser Pressemitteilung gelesen werden.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf der Aktien von Caledonia in den Vereinigten Staaten oder anderswo dar. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Aktien von Caledonia in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz, eines solchen Bundesstaats oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

