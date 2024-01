Startseite Warum Du Finanzberatung auch in Zukunft brauchst Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-01-23 11:42. Es gibt gute Gründe warum Finanzberatung langfristig gebraucht wird, trotz digitaler Tools, KI und einer zunehmenden allgemeinen Finanzbildung. Finanzberatung spielt eine entscheidende Rolle bei der Planung und Verwaltung Deiner finanziellen Angelegenheiten. Obwohl das Internet und digitale Tools es Dir ermöglichen, selbstständig Informationen zu recherchieren und finanzielle Entscheidungen zu treffen, gibt es nach wie vor gute Gründe, warum eine persönlich Finanzberatung sinnvoll ist und bleiben wird. Was spricht gegen Finanzberatung Es gibt Argumente, die gegen die Finanzberatung sprechen könnten. Ein häufig genannter Punkt ist die Kostenfrage. Finanzberater verlangen in der Regel Gebühren für ihre Dienstleistungen, sei es in Form einer Provision oder eines festen Honorars. Diese Kosten könnten für manche Verbraucher ein Hindernis sein und sie dazu veranlassen, ihre finanziellen Angelegenheiten selbstständig zu regeln. Ein weiterer Aspekt, der gegen Finanzberatung spricht, ist das Vertrauen. Nicht jeder Finanzberater ist automatisch vertrauenswürdig und ehrlich. Leider gibt es schwarze Schafe in der Branche, die ihre eigenen Interessen über die ihrer Kunden stellen. Um dieses Problem zu umgehen, ist es wichtig, einen seriöse und qualifizierte Finanzberatung zu finden. Dies kann durch Recherche, Empfehlungen und Vertrautheit mit den erforderlichen Qualifikationen erreicht werden. Anleger sind immer besser informiert, und der Zugang zu Informationen und günstigen Anlagemöglichkeiten ist immer einfacher. Allgemein steigt die Finanzbildung in der Bevölkerung an, was gut und begrüßenswert ist. Warum professionelle Finanzberatung sinnvoll ist "Die persönliche Beratung mit Empathie und das individuelle Eingehen auf einen Kunden und dessen Finanzen schafft eine große Vertrauensbasis", so André Perko, CEO der FINANCEDOOR GmbH. "Ängste und Unsicherheiten werden im Kundendialog abgebaut", meint der Frankfurter Geschäftsführer. Es gibt viele unterschiedliche Lebenssituationen, die verschiedene Finanzkonzepte oder Herangehensweisen erfordern. Es sollte bedacht werden, dass eine gute Finanzberatung in vielen Fällen zu erheblichen Einsparungen oder einer Verbesserung der Rendite führen kann, sodass die Kosten hierfür durchaus gerechtfertigt sein können. Zusätzlich bietet die transparente und kostenklare Beratung mit einem Honorar-Finanzanlagenberater deutliche Mehrwerte gegenüber einer provisionsbasierten Beratung. Höhere Renditen bei niedrigeren Kosten sind oftmals ein klares Plus gegenüber der traditionellen Beratung bei Banken oder Sparkassen. Zusätzlich können Finanzberater helfen, den Überblick über die finanzielle Situation zu behalten. Sie analysieren Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und erstellen eine umfassende Bestandsaufnahme. Aufgrund dieser Analyse können sie dabei helfen, Budgets zu erstellen, Geld zu sparen und Schulden abzubauen. Indem sie helfen, Finanzen zu organisieren, tragen sie entscheidend zur Verbesserung der finanziellen Situation von Verbrauchern bei. Durch die erbrachte Aufklärung und dem Wissenstransfer zu Finanzen, fungiert eine gute Finanzberatung folglich auch als eine Art Finanzcoach . Als Anleger profitierst Du vom Wissen und den finanziellen Erfahrungen eines Beraters. Fazit Alles in allem überwiegen die Vorteile einer professionellen Finanzberatung jedoch gegenüber den potenziellen Nachteilen. Finanzberater können dabei helfen, effektiver zu sparen, kluge Investitionen zu tätigen und die finanzielle Sicherheit zu verbessern. Auch in einer zunehmend digitalisierten Welt wird die menschliche Expertise und persönliche Betreuung durch Finanzberater unerlässlich bleiben. Wir sollten ihre Dienstleistungen daher auch in Zukunft nicht unterschätzen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: FINANCEDOOR GmbH

Die FINANCEDOOR GmbH aus Frankfurt am Main bietet unter Führung des CEO André Perko Finanzberatung für private Haushalte. Als freier Finanzberater erstreckt sich das Portfolio von der Vorsorge über Versicherungen bis hin zu professionellen Geldanlagen. Die Finanzplanungen und Finanzberatungen umfassen dabei auch die private Baufinanzierung und die Ruhestandsplanung. Ganz im Sinne des Verbraucherschutzes versteht sich CEO André Perko als Partner an der Seite seiner Mandanten. Die Vermittlung und Beratung zu Finanzen wird unabhängig, sprich ohne Bindung an bestimmte Banken oder Versicherungen erbracht: Das Unternehmen ist als Honorar-Finanzanlagenberater §34 h GewO registriert. Mit über 23 Jahren Erfahrung in der privaten Finanzberatung werden Finanzgutachten und Versicherungschecks erarbeitet. Kunden schätzen diesen Service. Die FINANCEDOOR GmbH kann auf über 1000 positive Kundenbewertungen aus den vergangenen 23 Jahren zurückblicken. Ein Erfolg der auf langjähriger Erfahrung und Kompetenz in der Finanzberatung beruht.

