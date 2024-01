Elektroauto-Absatz spricht für steigenden Lithiumbedarf

Trotz diverser negativer Vorgaben wurde 2023 ein neuer Rekordwert weltweit beim Absatz von Elektrofahrzeugen verzeichnet.

Krisen, Kriege, Inflation und eine schwache Konjunktur konnten den Zulassungszahlen nichts anhaben. Rund neun Millionen reine E-Fahrzeuge konnten im vergangenen Jahr abgesetzt werden. Dies waren immerhin zirka 29 Prozent mehr als im Vorjahr. Und die Zahl der E-Autos wächst weltweit weiter. Das meiste Wachstum kommt dabei aus China. Das Land ist für rund 57 Prozent aller E-Auto-Verkäufe verantwortlich. Das Volumen der Neuzulassungen in China lag in 2023 mit etwa 21 Prozent über dem Wert des Vorjahrs.

Fast jeder vierte neue PKW in China fährt vollelektrisch. Chinesen mögen besonders die Plug-in-Hybride, welche mit einem Plus von 83 Prozent im Vergleich zum Jahr davor stark zulegten. Auch in Europa und in den USA wächst der Anteil der E-Autos, wenn auch nicht so stark wie in China. Dabei ist der Neuzugang von Plug-in-Hybriden in Europa nahezu gleichgeblieben. Weltweit prozentual die meisten E-Fahrzeuge der gesamten Fahrzeugflotte und das mit Abstand besitzt nach wie vor Norwegen (82 Prozent aller Fahrzeuge fahren dort elektrisch).

Beim direkten CO2- und Feinstaubausstoß sind Elektrofahrzeuge deutlich besser als herkömmliche Verbrenner. Der Abbau von Batterierohstoffen funktioniert oft nicht problemlos. Abhängig vom Abbaugebiet ist er oft mit schlechten Arbeitsbedingungen und Umweltbeeinträchtigungen verbunden. Aber es gibt auch Unternehmen wie Targa Exploration oder U.S. Critical Metals, die das für die Akkus nötige Lithium unter guten Bedingungen gewinnen werden können.

Targa Exploration - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/targa-exploration... - verfügt über 15 Lithiumprojekte in Quebec, Saskatchewan, Manitoba und Ontario.

US Critical Metals - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-critical-metal... - besitzt Lithium, Kobalt und Seltene Erden in den Projekten (in Nevada, Montana und Idaho). Ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Umwelt und eine verantwortungsvolle Ressourcenentwicklung ist beiden Unternehmen wichtig.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. Critical Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-critical-metals-corp/ -).

