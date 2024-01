Startseite Wärmende Suppe für Menschen in Not Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-01-19 14:05. Armut eine Stimme Geben Berlin-Neukölln, 16.01.2024

Im Berliner Bezirk Neukölln gibt es sehr viele Wohnungs- und Obdachlose, aber auch eine Menge arme Menschen. Um diese Menschen kümmert sich unter anderen die Diakonie Neukölln unter ihren Chef Thomas de Vachroi, der auch Armutsbeauftragter des evangelischen Kirchenkreises Neukölln ist. Unter dem Motto "Wärmende Suppe für Menschen in Not" veranstaltete die Diakonie zusammen mit der CDU Nord-Neukölln und der Villa Rixdorf eine "Armenspeisung" im Restaurant "Villa Rixdorf" im Herzen von Neukölln. Die Schirmherrschaft übernahmen Thomas de Vachroi als Armutsbeauftragter des evangelischen Kirchenkreises Neukölln und Gerrit Kringel als stellv. Bürgermeister von Neukölln und Stadtrat für Ordnungsdienste der CDU Neukölln. Es gab eine deftige Gulaschsuppe, die der Betreiber der "Villa Rixdorf" spendete. Es kam eine stattliche Anzahl von Bedürftigen, die trotz Winterwetter an den Schönen Richardplatz kamen. So konnten mit der Hilfe von vielen Freiwilligen CDUler sehr viele Portionen ausgegeben werden. Zu den Hilfskräften zählten auch Falko Liecke(Staatssekretär für Jugend und Familie im Senat, sowie Vorsitzender der CDU Neukölln) und Hannes Rehfeldt(Stadtrat für Gesundheit und Soziales in Neukölln von der CDU).

Die Aktion war so erfolgreich, dass CDU, die Villa Rixdorf und Thomas de Vachroi beschlossen, so eine hilfreiche Veranstaltung bald zu wiederholen. Dieser Nachmittag zeigte auch das große soziale Herz der CDU Neukölln. Wobei letztes Jahr im November die CDU Nord-Neukölln in Zusammenarbeit mit der Diakonie in deren Tee- und Wärmestube bereits einmal für Bedürftige kochten und die Besucher zu einem kleinen kostenlosen Menü einluden. Auch eine sehr erfolgreiche Aktion! Die "Villa Rixdorf" ist ein deutsches Restaurant, wo es noch Rinderroulade, Eisbein, Schweinebraten und Wiener Schnitzel gibt. Aber auch leckere Salate, sowie Pasta und Pizza. Ein echt tolles Lokal.

Bericht: Hans Peter Sperber Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de Promotion- und Presseagentur: Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 - 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird. Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt. Pressekontakt: Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten