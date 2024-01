Startseite Für eine besinnliche Auszeit mit dem Vierbeiner: Silvester 2024 jetzt auf hund-und-herrchen.de buchen! Pressetext verfasst von edvsb am Fr, 2024-01-19 09:08. Würzburg, 19.01.2024 (hund-und-herrchen.de) - Das Jahr 2023 hat sich verabschiedet, und Hundebesitzer planen bereits vorausschauend für einen harmonischen Jahreswechsel mit ihren treuen Begleitern. Gerade in der Silvesternacht ist es für Hunde besonders wichtig, einen Rückzugsort ohne den üblichen Feuerwerkslärm zu finden. Aus diesem Grund rät hund-und-herrchen.de dazu, sich frühzeitig einen Platz in einer hundefreundlichen Unterkunft zu sichern. Die Webseite hund-und-herrchen.de bietet nicht nur eine breite Auswahl an Unterkünften, sondern auch hilfreiche Informationen über hundefreundliche Regionen ohne Feuerwerk oder mit reduziertem Lärmpegel. Hier sind einige der besonders empfehlenswerten Destinationen: Bayerischer Wald – Natur pur erleben:

Der Bayerische Wald lockt nicht nur mit seiner atemberaubenden Natur, sondern auch mit vielen hundefreundlichen Unterkünften. Abseits vom Silvestertrubel können Sie hier gemeinsam mit Ihrem Vierbeiner entspannte Spaziergänge und Wanderungen unternehmen. Nordfriesische Inseln – Meeresbrise statt Böllerkrach:

Die Nordfriesischen Inseln bieten nicht nur eine maritime Kulisse, sondern auch zahlreiche ferienfreundliche Unterkünfte, in denen Hunde willkommen sind. Hier lässt sich Silvester ohne den typischen Lärm der Stadt in idyllischer Ruhe verbringen. Schwarzwald – Tradition und Gemütlichkeit:

Der Schwarzwald beeindruckt nicht nur mit seiner traditionellen Atmosphäre, sondern auch mit hundefreundlichen Gastgebern. Hier können Sie gemeinsam mit Ihrem Hund das neue Jahr in gemütlicher Umgebung begrüßen. Die Erfahrung zeigt, dass Unterkünfte in diesen begehrten Regionen schnell ausgebucht sind und zufriedene Urlauber gleich für den nächsten Jahreswechsel vor Ort buchen. Daher ist es ratsam, frühzeitig auf hund-und-herrchen.de zu stöbern und die ideale Bleibe für einen entspannten Silvesterurlaub 2024 mit Hund zu reservieren. Die Webseite hund-und-herrchen.de bietet nicht nur eine einfache Buchungsplattform, sondern auch wertvolle Tipps rund um einen gelungenen Urlaub mit Hund. Für weitere Informationen und Buchungen besuchen Sie die Webseite und erleben Sie einen besinnlichen Start ins neue Jahr mit Ihrem treuen Gefährten. Hund-und-Herrchen.de

Inhaber Ingo Busch

Wölffelstraße 2

97072 Würzburg

Tel: +49 (0)931 / 470 82 112

Webseite: https://www.hund-und-herrchen.de Über edvsb Homepage

