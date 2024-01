Startseite Entdecken Sie eine maßgeschneiderte digitale Baubranchenlösung am newvision-Stand auf der digitalBAU 2024 Pressetext verfasst von newvision am Mi, 2024-01-10 14:24. Köln, 20. - 22. Februar 2024 newvision, anerkannter Experte und Microsoft-Partner im Bereich der Baubranchen-ERP, stellt auf der Kölner digitalBAU 2024 am Stand 110 in Halle 4-2 seine fortschrittlichen Lösungen vor. Diese basieren auf der Unternehmensverwaltungslösung Microsoft Dynamics 365 Business Central und sind somit in hochsicheren europäischen Azure-Rechenzentren gehostet. Den Besuchern des newvision-Standes wird von Jürgen Natter und Uli Spitzendobler vorgeführt, wie sowohl Digitalisierung als auch die Automatisierung von Geschäftsprozessen in der Baubranche optimiert werden können. Dank der nahtlosen Integration der Microsoft 365-Suite in die Branchenlösungen wie beispielsweise ingo365 wird der effizienzsteigernde Modern Workplace zur Realität. Aber wie? Mit einer zentralen Datenquelle, die den Import und die Weiterverarbeitung von Informationen gemäß HOAI und AHO ermöglicht, adressiert newvision die spezifischen Anforderungen auf dem Treffpunkt für Fachleute aus der Baubranche, darunter Architekten, Ingenieure, Stadtplaner und Bauunternehmer. Das Funktionsspektrum umfasst darüber hinaus Projektmanagement, Kontaktverwaltung (CRM), Zeiterfassung, Ressourcenplanung, Fakturierung, Controlling und mehr in einer integrierten Software. Sie sind herzlich eingeladen, sich mit den genannten newvision-Experten auszutauschen und Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Sie die digitale Transformation in Ihrem Bauunternehmen in die Gänge bringen. Über newvision:

newvision ist ein führendes Unternehmen im Bereich digitaler Lösungen für die Baubranche und versteht die branchentypischen Herausforderungen aus erster Hand. Mit einem Fokus auf Innovation, Sicherheit und Effizienz bietet newvision maßgeschneiderte Lösungen auf Basis modernster Technologien.