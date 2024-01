Startseite Guter Goldstart im neuen Jahr Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-01-09 13:40. Der Januar ist meist kein guter Monat für den Goldpreis. Von Mitte Juli bis Anfang Dezember ist aus historischer Sicht die beste Zeit für den Goldpreis. Doch sind es viele Faktoren, die den Preis des Edelmetalls derzeit beeinflussen. Mit einer 85-prozentigen Wahrscheinlichkeit rechnen die Anleger, dass bereits im März die Fed eine Zinssenkung macht. Dann sollte es bergauf gehen mit dem Goldpreis. Wann die erwünschte Inflationsrate von zwei Prozent erreicht werden wird, steht auch noch in den Sternen. Im Euroland und auch in Deutschland ist sie jüngst sogar wieder angestiegen. Da könnte auch die immer noch präsente Piraterie-Krise im Roten Meer Wirkungen zeigen. Denn es gibt schon Warnungen vor Lieferkettenproblemen. Viele Containerschiffe nehmen nun die lange Fahrt um das afrikanische Kap der Guten Hoffnung auf sich und meiden das Rote Meer und den Suezkanal. Diese Verdopplung der Reiseroute kostet natürlich mehr Geld. Kurzfristige Kapazitäten schwinden und die Spotfrachtraten sind teurer geworden. 2024 wird auch zeigen, ob die USA eine Rezession vermeiden kann. Wenn nicht, dann dürfte dies viele Anleger zu Goldinvestments treiben. Gold-ETF´s erfreuen sich allmählich wieder größerer Beliebtheit. Sollte sich dies verstärken und auch die Zentralbanken wie erwartet dieses Jahr ihre Goldreserven massiv aufstocken, dann sollte die Zukunft für in Gold Investierte rosig werden. Und fallen die Zinsen, dann schwächt dies auch den US-Dollar, was wiederum gut für Gold ist. Noch sind viele Goldminenaktien günstig. Steigt der Goldpreis weiter, sollte die Zahl der Interessierten anwachsen. Zeit also sich mit Goldgesellschaften wie etwa Revival Gold oder Skeena Resources zu beschäftigen. Skeena Resources - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-... - kümmert sich um die Wiederbelebung zweier Goldliegenschaften in British Columbia im Goldenen Dreieck. Es sind dies die Projekte Eskay Creek und Snip. Revival Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-i... - verfügt über die Beartrack-Arnett-Goldliegenschaft in Idaho. Es war die größte früher produzierende Goldmine dort. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten