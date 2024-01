Startseite Du möchtest im Alltag mehr Lebensfreude? Du wünscht Dir gesunde und neue Gewohnheiten, um mehr Energie und Gelassenheit zu haben Pressetext verfasst von HannaSchoenert am Do, 2024-01-04 11:17. Du möchtest im Alltag mehr Lebensfreude? Du wünscht Dir gesunde und neue Gewohnheiten, um mehr Energie und Gelassenheit zu haben?

Dann freue ich mich, Dir mein „High Energy“ Wochen-Programm vorzustellen! • Fühlst Du Dich schlapp und energielos?

• Steckst Du mit Deinem Leben in einem Hamsterrad fest?

• Hält Dich immer etwas davon ab, gesünder zu leben?

• Du wünschst Dir einfache Methoden an die Hand, um mehr Energie in Deinem Alltag zu haben?

• Dir fällt es schwer, Dich alleine zu motivieren?

• Du hast nicht viel Zeit für Veränderung, möchtest aber gerne etwas verändern? Hast Du einige der Fragen mit Ja beantwortet? Dann ist mein “High Energy” Wochen-Programm genau das Richtige für Dich! Folgendes beinhaltet das „High Energy“ Wochen-Programm:

• Persönliche Begleitung für 66 Tage mit Hanna Schönert - Expertin für Gewohnheiten

• 3 persönliche 1:1 Gespräche mit Hanna Schönert

• Workbook mit Übungen & Reflexionsarbeiten, die Dich unterstützen, Deine Gewohnheiten zu verändern

• 29 persönliche Live Sessions für ca. 30 Minuten (via Zoom):

Atemübungen und Meditationen und je nach eigenen körperlichen Fähigkeiten, sehr leichte bis intensive Bewegungsübungen

• 9 Videoaufnahmen:

Wissensvermittlung zu Themen wie Ernährung, Schlaf, Meditation & Atemübungen, Bewegung, Motivation & Belohnung, Gewohnheiten verändern usw.

• Private Gruppe von “High Energy” zum Austausch und zur Motivation mit anderen TeilnehmerInnen, die denselben Weg gehen wie Du oder bereits gegangen sind; Ihr könnt Euch gegenseitig unterstützen und vor allem motivieren

• Die “66 Tage-Garantie”. Entweder Du fühlst Dich nach den 66 Tagen stressfreier und energetischer ODER Du bekommst von mir noch 3 persönliche Live Sessions, in denen wir zusammen herausfinden, wie wir Dich zum Ziel bringen.

• 300 Euro Ersparnis bei Einmalzahlung des Gesamtpreises Termine „High Energy“:

22. Januar 2024

Ich biete den Kurs mehrmals im Jahr an. Schreib mir gerne für weitere Termine. Informationen zu meinem 66 Tage „High Energy“ Wochen-Programm und weiteren Programmen von mir, findest Du hier:

https://elopage.com/s/hanna-schoenert-353 Die Basis meines „High Energy“ Wochen-Programms ist mein Workbook „Powerbank für Deinen Alltag“: https://www.amazon.de/dp/B0BW2SL7WT Für weitere Informationen schreib mir gerne oder buche Dir gerne ein kostenloses Erstgespräch mit mir:

https://calendly.com/hanna_schoenert/kennenlerngespraech

+49 152 0394 2251 (WhatsApp & Telegram)

info@kraft-im-alltag.com

www.kraft-im-alltag.com Mache 2024 zu Deinem Jahr! Lieben Gruß

Hanna Schönert

Expertin für Gewohnheiten, Life Coach, Autorin GesundeGewohnheiten, Alltagsgewohnheiten, GewohnheitenimAlltag, Meditationen, Atemübungen, FitimAlltag, Bewegungsübungen, Selbstreflexion, PersönlicheEntwicklung, VeränderungBeginntBeiMir, Inspiration, Selbstverantwortung, Selbstwahrnehmung, Persönlichkeitsentwicklung, MentaleStärke, Gewohnheitsänderung, Mindset, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Achtsamkeit, Eigenmotivation, Zielsetzung, Selbstentwicklung, PositiveEinstellung, Veränderungistmöglich, Selbstfürsorge, Entspannung, MentaleGesundheit, Stressbewältigung, Achtsamkeit. Gelassenheit, Entspannungsübungen, Stressabbau, GesundesLeben, GesunderGeist, Ängsteüberwinden, Entspannungstechniken Anhang Größe NEU - 66 Tage HIgh Energy.png 617.7 KB Über HannaSchoenert Komplettes Benutzerprofil betrachten