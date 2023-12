Startseite Industrie 4.0 und die Schlüsselrolle der Netzwerktechnik für Unternehmen Pressetext verfasst von connektar am So, 2023-12-31 05:41. In einer von Digitalisierung und Industrie 4.0 geprägten Welt kann eine veraltete Netzwerkinfrastruktur ein großes Hindernis darstellen. Die Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur ist daher wichtig. Industrie 4.0 ist mehr als nur ein Schlagwort. Es handelt sich um eine transformative Welle, die die industrielle Fertigung revolutioniert. Ursprünglich als Konzept in Deutschland eingeführt, steht Industrie 4.0 für die vierte industrielle Revolution, die sich durch die Integration von digitalen Technologien wie dem Internet der Dinge (IoT), Big Data, Künstlicher Intelligenz und Automatisierung auszeichnet. Die Implementierung von Industrie 4.0 bringt Unternehmen eine Vielzahl von Vorteilen, die weit über die rein technologischen Aspekte hinausgehen. Zu den wichtigsten zählt die gesteigerte Effizienz in der Produktion. Durch die Integration intelligenter Systeme und die Auswertung von Echtzeitdaten können Unternehmen ihre Produktionsprozesse optimieren, den Durchsatz erhöhen und die Qualität der Endprodukte verbessern. Darüber hinaus ermöglicht die Automatisierung routinemäßiger Aufgaben eine höhere Konsistenz und schafft Freiräume für menschliche Mitarbeiter, sich auf komplexere und wertvollere Aufgaben zu konzentrieren. "Die Netzwerktechnik spielt in dieser neuen Ära eine zentrale Rolle, da sie die Grundlage für die schnelle und sichere Übertragung von Daten zwischen Maschinen, Systemen und Menschen bildet. Ein leistungsstarkes Netzwerk ermöglicht es, Sensordaten in Echtzeit zu sammeln, Analysen durchzuführen und Maßnahmen nahezu in Echtzeit zu ergreifen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um etwa die Effizienz der Produktion zu steigern, den Energieverbrauch zu reduzieren oder Wartungsaufgaben vorausschauend zu planen", sagt Winfried Hecking, Geschäftsführer von Telkotec (www.telkotec.de). Telkotec deckt mit mehr als 400 Mitarbeitern für verschiedene Netzanbieter die vollständige Installation (unter anderem von Glasfaserleitungen) und Entstörung in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und Hessens ab und bearbeitet monatlich etwa 10.000 Neuinstallationen und mehrere 1000 Störungsfälle. Neben den Services für Kabelnetzbetreiber hinsichtlich Installation und Entstörung umfasst das Leistungsspektrum von Telkotec umfangreiche Dienste für Groß- und Endkunden. Damit hat sich das von Winfried Hecking, Jörg Peil und einem weiteren Geschäftsführer geleiteten Unternehmen als Partner für die gesamte Kommunikationstechnik in Nordrhein-Westfalen und Hessen positioniert und begleitet Unternehmen, Hausverwaltungen, Bauherren, Projektentwickler, Planungsbüros und Architekten bei der Errichtung von zukunftsfähigen Netzwerken. "In einer Welt, in der jede Millisekunde und jeder Datenpunkt zählt, kann eine veraltete Netzwerkinfrastruktur ein ernsthaftes Hindernis darstellen. Unternehmen, die ihre Netzwerke nicht modernisieren, riskieren nicht nur, den technologischen Anschluss zu verlieren, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit. Langsame oder unzuverlässige Netzwerke können zu Produktionsausfällen, ineffizienter Ressourcennutzung und letztlich zu finanziellen Verlusten führen", betont Jörg Peil. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, die Netzwerkinfrastruktur kontinuierlich zu überprüfen und bei Bedarf zu modernisieren. Eine solide Netzwerkinfrastruktur sollte nicht nur schnell und zuverlässig sein, sondern auch skalierbar, um zukünftige Technologie-Upgrades zu erleichtern. Zudem sind Sicherheitsaspekte nicht zu vernachlässigen. Angesichts der zunehmenden Vernetzung steigt auch das Risiko von Cyberangriffen, weshalb ein robustes Sicherheitskonzept integraler Bestandteil jeder modernen Netzwerkinfrastruktur sein sollte. Insgesamt stellt Industrie 4.0 damit nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine enorme Chance für Unternehmen dar. Die Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur ist ein kritischer Schritt auf dem Weg zur vollständigen Erschließung des Potenzials, das diese vierte industrielle Revolution bietet. Nur so können Unternehmen sicherstellen, dass sie in der Lage sind, die Vorteile der Digitalisierung in vollem Umfang zu nutzen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Telkotec GmbH

Über die Telkotec GmbH
Die Telkotec GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen für Kabelnetzbetreiber mit Hauptsitz in Brilon und weiteren Standorten in Marburg und Mönchengladbach. Geführt von den Kabelnetzexperten und Handwerksmeistern Winfried Hecking (Hecking Elektrotechnik Co. KG, Mönchengladbach) und Jörg Peil (Mediatec Service GmbH, Marburg) und einem weiteren Geschäftsführer übernimmt Telkotec die gesamte Installation und Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen in den Bereichen TV, Internet und Telefonie. Das Unternehmen ist mit mehreren 100 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst als größter deutscher Servicepartner des Kabelnetzbetreibers Vodafone West und für weitere Kabelnetzbetreiber in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und Hessen tätig. Jeden Monat kommen auf diese Weise Zehntausende von Kundenkontakten zusammen. Als Unternehmen auf Wachstumskurs ist Telkotec ständig auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern (Elektriker, Radio-/Fernsehtechniker, Elektrotechniker, Mechatroniker) für den technischen Außendienst. Weitere Informationen unter www.telkotec.de

