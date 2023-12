Startseite Inhouse-Seminare für den Personalrat in der Dienststelle - Personalvertretungsrecht für Niedersachsen. Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-12-25 22:27. Schulungen zum NPersVG und zur praktischen Personalratsarbeit. Der Dozent kommt in Ihre Dienststelle. Die Praktiker-Seminare GbR führt Seminare zum "Personalvertretungsrecht Niedersachsen" durch (Grundlagen und Vertiefung). Die Seminare dauern jeweils 3 Tage. Angeboten wird auch "allgemeines Arbeitsrecht" für den Personalrat (ebenfalls 3 Tage). Kombinations-Seminare (bspw. "Grundlagen Personalvertretungsrecht" und "allgemeines Arbeitsrecht" zusammen) dauern 5 Tage (nicht 2 x 3 Tage). Weitere Informationen hier: http://www.praktiker-seminare.de/45146/45173.html und hier https://inmie.net/inhouse-seminare-zum-npersvg-fuer-den-personalrat-in-n... ----------------------------------------------------------------------------- Die Inhalte unserer Grundlagen-Seminare für den Personalrat : - Allgemeine Vorschriften des PersVG, Geschäftsführung u.a. - Rechtsstellung der Personalratsmitglieder - Ausmass des Freistellungsanspruchs und der Arbeitsbefreiung - Besondere Schutzrechte der Personalratsmitglieder - Rechtsstellung der Ersatzmitglieder u. deren ordnungsgemässe Ladung - Der Vorstand des PR und seine besonderen Aufgaben - Der/die Vorsitzende des PR und seine besonderen Aufgaben - Wichtige Grundbegriffe ("Beschäftigte", "Dienststelle" u.a. ...) - Das Gruppenprinzip - Informationsrechte des Personalrats - Das regelmäßige Gespräch (zwischen PR und Dienststellenleitung) - Grundsätze zur Zusammenarbeit zwischen PR und Arbeitgeber - Allgemeine Aufgaben des Personalrats .... - ... bei Anregungen und Beschwerden - ... hinsichtlich der Beachtung von "Recht und Billigkeit" - Beteiligungsrechte des Personalrats (mit zahlreichen Fallbeispielen) - Mitwirkung und Anhörung - Mitbestimmung (besonders ausführlich !) - Zahlreiche Einzelfälle der Mitbestimmung - Personelle Angelegenheiten - Soziale Angelegenheiten - Organisatorische Angelegenheiten - Sonstige Angelegenheiten - Beteiligung bei Kündigungen (und diesbezügliche Sonderregelungen) - Anforderungen an die Begründungspflicht bei einem NEIN des Personalrats - Arbeitsschutz und Unfallverhütung - Initiativrecht (eingeschränktes und uneingeschränktes) - Weitere Rechte und Pflichten des Personalrats - Die Personalratssitzung (Vorbereitung und Durchführung) - Einladung und Tagesordnung - Bearbeitung der Vorlagen und Beratung im Gremium - Beschlussfassung im PR - Verfahren bei Mitwirkung und Mitbestimmung - Verfahren bei Nichteinigung - Das Stufenverfahren - Die Einigungsstelle - Dienstvereinbarungen (incl. Nachwirkungsthematik) - Einschränkung der Beteiligungsrechte ggü. gewählten Körperschaften (Gemeinderat etc.) - Zusammenarbeit des PR mit JAV und Schwerbehindertenvertretung - Die Personalversammlung (Vorbereitung und Ablauf) - Vermeidung von Pflichtverstössen von Personalratsmitgliedern - Folgen von Pflichtverstössen des PR oder einzelner seiner Mitglieder Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Praktiker-Seminare GbR

