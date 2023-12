Startseite Texter mit Vision: 2024 wird noch größer Pressetext verfasst von Wortkreativ am Mi, 2023-12-20 15:20. Mit beeindruckenden Leistungen im Bereich des Textens hat sich WORTKOPF | Andreas Dresch M.A., der erfahrene Kompetenz-Texter in Mannheim, einen Namen gemacht. Er erstellte hochwertige Inhalte und zielgruppengerechte Texte für Business-, Consumer-, Patienten- und Mitarbeiter-Zielgruppen, die sich durch handwerkliches Geschick, kreative Ideen und vor allem erstklassige Textqualität auszeichneten. Er bewältigte zahlreiche Internet- und Broschüren-Projekte für große, mittelständische und teils kleinere Firmen, Organisationen und Verbände aus Deutschland und aus der Schweiz mit Bravour. Und er zeigte sich dabei vielseitig und offen für verschiedene Branchen und Themen, die er auch 2024 weiter ausbauen will. Im Jahr 2024 wird es weiterhin Bereiche geben, in denen ein menschlicher Texter unverzichtbar ist, weil er Dinge leisten kann, die eine Künstliche Intelligenz (KI) nicht schafft. Hier sind nur zwei Beispiele, die zeigen, wie der freiberufliche Texter seine Leistung im ablaufenden Jahr unter Beweis gestellt hat: Bei komplexen Themen hat WORTKOPF ein tiefes Verständnis und ein enormes Fachwissen eingebracht. So hat der Textprofi nicht nur Informationen recherchiert und verarbeitet, sondern auch kreative Lösungen gefunden, um die Botschaften klar, prägnant und ansprechend zu strukturieren, auszuloben und zu verdichten. Eine KI kann diese Leistung nicht ersetzen, denn sie ist fehleranfällig, eingeschränkt und abhängig von vorgegebenen Daten und Algorithmen. Eine KI kann bestenfalls als Helfer oder Assistent dienen, aber die Feinarbeit bleibt beim Profi. Das gilt besonders für anspruchsvolle Themen, so zum Beispiel aus Healthcare / Gesundheit und Medizin, Consulting, Finanzen oder Recht, bei denen die korrekte Information und Fakten wichtig sind. WORTKOPF | Andreas Dresch M.A. hat bei sensiblen Themen sein Feingefühl bewiesen. Eine KI kann diese Feinfühligkeit in den Texten oft gar nicht, unvollständig oder nur fehlerhaft nachvollziehen, denn sie ist nicht in der Lage, Emotionen zu empfinden oder zu vermitteln. Eine KI kann nur versuchen, eine persönliche Note zu simulieren, aber sie kann sie nicht authentisch erzeugen. KI Texten ist also ein bisschen wie Täuschung. Das Jahr 2024 wird diesbezüglich sicher neue Herausforderungen für den erfolgreichen Texter mit sich bringen, aber auch neue Möglichkeiten. So wird WORTKOPF auf Kundenwunsch auch KI-Tools einsetzen, zugleich die Rolle als KI-Prompter, Kontrolleur und Anweiser für die Erstellung von Textgerüsten ausweiten, auf die sich ein sicheres Marketing bauen lässt. Bis heute hat der Texter zahlreiche Werbeprojekte erfolgreich durchgeführt, die seine Fähigkeiten und sein Talent beweisen, aber auch seine gute Kooperation mit den Auftraggebern. Denn WORTKOPF | Andreas Dresch M.A. setzt auf die Teamarbeit mit Marketing-Experten, Designern und Kreativen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die Website https://www.texter-wortkopf.de - mit den wichtigsten Kontaktdaten - und der spezielle Auftritt https://www.healthcare-texter.de zeigen die Arbeit des Textprofis: Er verfasst qualitativ hochwertige Texte für verschiedene Zwecke und Branchen, die die Stärken, die Leistungen oder die Produkte seiner Kunden hervorheben. Dabei geht er immer auf die Wünsche und Anforderungen der jeweiligen Zielgruppe ein, ob es sich um Konsumenten, Geschäftskunden, Patienten oder Mitarbeiter handelt. WORTKOPF | Andreas Dresch M.A.

Freier Texter und Werbetexter

Geprüfter Marketing-Referent (SGD)

Landteilstraße 2

D-68163 Mannheim Telefon: +49 (0) 621 / 828 04 73

E-Mail: presse[at]texter-wortkopf.de Internet: https://www.texter-wortkopf.de

Internet: https://www.wortkopf.de

Internet: https://www.healthcare-texter.de

