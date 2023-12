Startseite Schnelle Fakten von der UN. Neueste Updates aus der Welt der globalen Diplomatie. Pressetext verfasst von fotovymy am Fr, 2023-12-08 21:40. Am Mittwoch berief sich UN-Generalsekretär @antonio-guterres auf Artikel 99 der Charta der Vereinten Nationen als Reaktion auf die schrecklichen Ereignisse im Nahen Osten, die zu verheerenden Verlusten an Menschenleben in Israel und Gaza geführt haben.

Der Artikel ermöglicht es dem Generalsekretär, den Sicherheitsrat auf alle Angelegenheiten aufmerksam zu machen, die die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gefährden könnten. Dies ist das erste Mal seit seiner Ernennung zum Generalsekretär im Jahr 2017, dass Herr Guterres Artikel 99 in Anspruch nimmt.

In dem Brief an den Sicherheitsrat erläuterte der Generalsekretär, dass die Krise einen enormen Tribut an die Zivilbevölkerung fordert, und erklärte: „Mehr als acht Wochen Feindseligkeiten in Gaza und Israel haben in ganz Israel entsetzliches menschliches Leid, physische Zerstörung und kollektive Traumata verursacht." und das besetzte palästinensische Gebiet".

