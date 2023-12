Startseite Nickel- und Kupferinvestments - nicht zu verachten Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-12-08 05:49. Wenn es auch preislich mal Turbulenzen bei Industriemetallen gibt, auf längere Sicht sollten Nickel und Kupfer sich gut entwickeln. Im Frühjahr letzten Jahres gab es einige Turbulenzen am Nickelmarkt, der Handel wurde kurze Zeit ausgesetzt. Heute steigt zwar das Nickelangebot aus China und besonders aus Indonesien, jedoch sind die Nickelbestände in den Lagerhäusern auf einem niedrigen Niveau verblieben. Aus dem Hauptproduktionsland Indonesien werden dieses Jahr rund 40 Prozent der weltweiten Primärproduktion kommen. Aktuell ist der Nickelpreis eher schwach. Dies wird auf die Produzenten außerhalb Asiens einwirken, zu Druck führen. Es sind nämlich auch die Förderkosten im Euroland aufgrund gestiegener Energiekosten nach oben gegangen. Falls es aber in Indonesien zu Produktionseinschränkungen kommen sollte, kann es mit dem Nickelangebot schnell mal nach unten gehen. Dies würde Nickel wieder verteuern. Mit Nickel werden Stahlprodukte veredelt und es ist ein Bestandteil der Batterien in den Elektrofahrzeugen. Auch ein bedeutender Rohstoff in der Elektromobilität ist das Kupfer. Der Preis für das rötliche Metall ist seit Oktober gestiegen. Ursächlich wirken hier wohl die wieder positiveren Konjunkturaussichten. Denn in den USA und auch in anderen Staaten wird mit einer baldigen Zinswende gerechnet. Der wichtige Kupferverbraucher China stimuliert die Wirtschaft, so dass ein ansteigender Kupferverbrauch die Folge sein könnte. Die Industriemetalle haben bessere Wirtschaftsaussichten in China bereits preislich widergespiegelt, nur beim Nickel ist es (noch) nicht so weit. Nichtsdestotrotz handelt es sich auch bei Nickel um einen Rohstoff, der gute Zukunftsaussichten aufgrund seiner Verwendungsmöglichkeiten hat. Bei Nickel kommt man an der Canada Nickel Company - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-com... - nicht vorbei. Das Unternehmen besitzt das Crawford-Projekt in Kanada. In Sachen Kupfer gefällt Torq Resources - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/torq-resources-in... - mit seinen aussichtsreichen Beteiligungen in Chile (Santa Cecilia, Margarita, Andrea). Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (-https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -) und Torq Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/torq-resources-inc/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

