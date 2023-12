Startseite Anzeigepflichten von Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) unter € 100 Mio. u. im Vertrieb bei der BaFin - von Dr. jur. Werner Pressetext verfasst von HorstWerner am Mo, 2023-12-04 17:26. Ein von der Kapitalmarktaufsicht, BaFin-zulassungsfreies Unternehmen, welches vom Fondsgesetz KAGB ausgenommen ist, muss mit seinem Unternehmensgegenstand auf eine aktive, operative Geschäftstätigkeit ausgerichtet sein und darf nicht in dem passiven Halten von Vermögenswerten – gepoolt durch Anlegergelder – bestehen. Nur ein auf Umsatztätigkeit – durch Dienstleistungen, Produktion oder Handel durch An- und Verkauf ( Warenumschlag ) – angelegtes Unternehmen unterfällt nicht dem Fondsgesetzbuch KAGB. Dementsprechend kann z.B. ein Immobilien-Bestandsunternehmen, wenn es sich überwiegend über Anlegerkapital refinanziert, einen zulassungsbedürftigen AIF-Fonds darstellen, auch wenn keine KG-Anteile ausgegeben werden. Dagegen stellt ein Immobilienunternehmen, in dem geplant, projektiert, gebaut und Immobilien selbst operativ betrieben werden auch dann ein BaFin-zulassungsfreies „operativ tätiges Unternehmen“ ohne Rücksicht auf die Rechtsform dar Das Vorliegen einer bestimmten Rechtsform ist für das Bejahen eines Fonds-Organismus nicht erforderlich. Es ist ohne Bedeutung, in welchem Rechtsstatut das Investment- oder Fondsvermögen geführt wird; in welcher Vertragsform oder Satzungsform oder irgendeiner anderen Rechtsform errichtet ist und welche Rechtsstruktur das Fondsvermögen hat. Daraus folgt, dass alle denkbaren Rechtsformen (z.B. Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder Gesellschaften bürgerlichen Rechts) vom Begriff des Fonds-Organismus erfasst sein können, auch wenn die GbR nach KAGB nicht zulässig ist. Es kommt also nicht auf die “äußere” Rechtsstruktur, sondern auf die satzungsmäßige und tatsächlich durchgeführte Tätigkeitsstruktur an, ob ein KAGB-Fonds oder ob ein KAGB-freies operativ tätiges Unternehmen vorliegt ( siehe ausführlich zum Anwendungsbereich des KAGB und zum Begriff des “Investmentvermögens” das Auslegungsschreiben der BaFin unter dem Link : https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentsche... Anzeigepflichten gegenüber der BaFin bei dem Vertrieb Der Vertrieb von Investmentvermögen bedarf künftig einer vorangegangenen Vertriebsanzeige bei der BaFin. Unter Vertrieb ist dabei jedes Anbieten oder Platzieren eines Investmentvermögens zu verstehen, unabhängig von der Frage, ob es sich um ein öffentliches Angebot oder ein Private Placement handelt. Das Kapitalanlagegesetzbuch sieht in den §§ 316-331 unterschiedlich ausgestaltete Anzeigeverfahren vor. Diese differenzieren einerseits nach unterschiedlichen Fondskategorien, andererseits nach unterschiedlichen Zielgruppen (Erleichterungen für den Vertrieb ausschließlich an semiprofessionelle und/oder professionelle Anleger).

Beim geplanten Vertrieb von inländischen Publikums-AIF im Inland muss das Anzeigeschreiben an die BaFin beispielsweise gemäß § 316 KAGB folgende Angaben und Unterlagen enthalten:

• Geschäftsplan

• Anlagebedingungen

• Angabe der Verwahrstelle

• Verkaufsprospekts

• wesentliche Anlegerinformationen

