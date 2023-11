Startseite Alex Katz Autumn 4 | FRANK FLUEGEL GALERIE - Ausstellung Pressetext verfasst von galeriefrankfluegel am Do, 2023-11-30 15:12. Dezember 2023 Nürnberg/New York.

Am 30. November 2023 ist die neue original Grafik des US-amerikanischen Künstlers Alex Katz mit dem Titel "Autumn 4" erschienen. Die Grafik ist handsigniert und nummeriert in einer Auflage von 75 Exemplaren. Autumn 4 ist eine original Grafik des US-amerikanischen Künstlers Alex Katz. Das Ölgemälde nachdem diese Grafik entstand war Teil einer Ausstellung in der Gray Gallery im Herbst 2023 in Chicago. Autumn war die zehnte Einzelausstellung des Künstlers in der Gray Gallery und die erste Ausstellung mit großformatigen Landschaften seit 2018. Die Ausstellung folgte auf seine viel gelobte Retrospektive „Gathering“, die im Herbst 2022 im Guggenheim Museum in New York eröffnet wurde.

Man könnte von der ungebundenen Entrücktheit der Landschaftsbilder überrascht sein, die in den letzten Jahren einen Großteil der immer noch beachtlichen Energie des Künstlers Alex Katz verbraucht haben. Aber diese Werke sind tatsächlich der Höhepunkt eines lebenslangen künstlerischen Projekts, das danach strebt, alles in „einen einzigen Energiestoß zu komprimieren … um es weit offen zu malen. Alex Katz hat im Laufe seiner Karriere gleichermaßen Figuren und Landschaften gemalt. Autumn 4 ist in großem Maßstab und in lebhaften Farben entstanden. „Ich habe angefangen, die Landschaften als eine Umgebung zu betrachten, die einen umgibt“, sagt Katz. „Es gibt keine Erzählung. Man hat es mit der Wahrnehmung zu tun.“

Auf elf monumentalen Leinwänden zeigte Katz das leuchtende Laub, die weiten Felder und die vom Wind verwehten Bäume im Wechsel der Jahreszeiten. Die zwischen 2022 und 2023 entstandene Herbstserie von Katz setzt auf eine leuchtende Herbstpalette, während andere Gemälde in der Ausstellung, die aus den verwandten Serien Field’s End und Tree Top stammen, ruhigere Reaktionen auf die Landschaft in gedämpften Grün-, Gelb- und Grautönen zeigen. FRANK FLUEGEL GALERIE hat den Künstler seit 1999 im Programm und zahlreiche Grafiken und Small Paintings zum Verkauf vorrätig. In den meisterhaften Händen des gefeierten Künstlers Alex Katz verwandelt sich die Leinwand in eine atemberaubende Ode an die herbstliche Pracht in Form von „Autumn 4“. Dieser Originaldruck fängt die Essenz des Herbstes ein und konzentriert sich auf einen majestätischen Baum mit Blättern, die in Gelb-, Orange- und Rottönen leuchten, vor einem strahlend blauen Himmel. Katz, der für seine unverwechselbare Herangehensweise an den zeitgenössischen Realismus bekannt ist, setzt in „Autumn 4“ eine einzigartige Mischung aus Einfachheit und Raffinesse ein. Der Baum steht im Mittelpunkt, seine Äste strecken sich anmutig wie die Finger der Natur nach außen, und jedes Blatt ist mit einer Präzision wiedergegeben, die Katz‘ unverkennbaren Stil ausmacht. Die Blätter, eine leuchtende Palette warmer Farbtöne, scheinen in Harmonie zu tanzen und eine visuelle Symphonie zu schaffen, die den Geist der Jahreszeit widerspiegelt. Was „Autumn 4“ auszeichnet, ist Katz‘ meisterhaftes Farbenspiel. Die goldenen Gelbtöne, feurigen Orangetöne und tiefen Rottöne der Blätter sind ein Beweis für seine Fähigkeit, die flüchtige Schönheit des Herbstes einzufangen. Die Farben sind nicht einfach nur Pigmente auf der Leinwand; sie sind eine Feier der flüchtigen Natur der Zeit, da Herbstblätter dazu bestimmt sind, zu fallen und einen hypnotisierenden Teppich unter dem Baum zu bilden. Vor dieser Explosion der herbstlichen Farbenpracht bildet der Himmel einen eindrucksvollen Hintergrund. Katz wählt ein leuchtendes Blau, das nicht nur mit den warmen Tönen der Blätter kontrastiert, sondern auch ein Gefühl von Klarheit und Ruhe in die Komposition einbringt. Der blaue Himmel wird zu einer metaphorischen Leinwand, die das Meisterwerk der Natur einrahmt und die flüchtige Schönheit der wechselnden Jahreszeiten hervorhebt. „Autumn 4“ ist ein Beweis für Katz‘ Fähigkeit, komplexe Szenen auf ihre wesentlichen Elemente zu reduzieren und dabei eine tiefe emotionale Wirkung zu erzielen. Der Druck lädt den Betrachter ein, in die Schönheit des Herbstes einzutauchen, die Frische in der Luft zu spüren und den Baum als stummen Zeugen der zyklischen Natur des Lebens zu betrachten. Mit diesem Originaldruck fängt Alex Katz nicht nur die Essenz des Herbstes ein, sondern lädt uns auch dazu ein, innezuhalten, nachzudenken und die vergängliche Schönheit, die uns umgibt, zu würdigen – eine zeitlose Feier der Großartigkeit der Natur, die noch lange nach dem Fallen der Blätter nachklingt. Alex Katz ist insbesondere berühmt für seine figurativen Bilder: Der Sohn russisch-jüdischer Einwanderer wurde 1927 in New York geboren. Als Wegbereiter der Pop Art konzentrierte er sich stets auf das Wesentliche und setzte sich früh mit vereinfachten Formen und kontrastreicher Farbkomposition auseinander. Seine Kunst ist vielfältig, hat aber immer die Schönheit als zentrales Thema. Der Künstler blickt auf mittlerweile mehr als 200 Solo- sowie rund 500 Gruppenausstellungen zurück; seine vielfältigen Werke sind Teil von über 100 Sammlungen weltweit. Alex Katz lebt und arbeitet in New York sowie Maine. FRANK FLUEGEL GALERIE mit Standorten in Nuernberg und Kitzbuehel ist seit über zwanzig Jahren fokussiert auf hochwertige Originale der Pop Art, Streetart und zeitgenössischen Kunst.

