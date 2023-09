Startseite HR-Services für den deutschen Mittelstand - Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-09-08 13:30. Spezialisten für lösungsorientierte HR-Services für Unternehmen - Personalbeschaffung, Personaleinsatz und Personalmanagement Frankfurt am Main - Die GIANT-HR Mittelstandsberatung GmbH, ein Unternehmen im Bereich Human Resources für den Mittelstand, hat ihre innovativen HR-Services speziell für Geschäftsführer kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) vorgestellt. Mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen, bringt GIANT-HR eine frische Perspektive in die Welt des Human Resource Managements. Die Dienstleistungen wurden entwickelt, um Geschäftsführern dabei zu helfen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, während sie gleichzeitig hochqualifizierte HR-Unterstützung erhalten. Zu den herausragenden Leistungen von GIANT-HR gehören u.a.: CHRO on demand Als CHRO on demand sind wir strategischer Berater auf Managementebene bei allen personalwirtschaftlichen Themen und Sparringspartner der Geschäftsleitung - immer dann wenn Sie uns brauchen. HR Business Partner - Ihre externe Personalabteilung Als HR Business Partner sind wir operativer Macher für zukunftsweisende Personalthemen, wie der Gestaltung von Personalprozessen, der Mitarbeiterentwicklung und dem Coaching, der zukunftsweisenden Personalplanung bis hin zur Steuerung von Change-Prozessen und sind dabei Bindeglied und Anlaufstelle für die Mitarbeiter. Inhouse-Recruitment - Ihre externe Rekrutierungsabteilung Aufgrund der jahrzehntelangen Expertise sind wir mit allen Aspekten der Personalbeschaffung vertraut und übernehmen den kompletten Rekrutierungsprozess. Im Rahmen unserer modularen Lösung verantworten wir alle notwendigen Leistungen bis zur Besetzung der vakanten Position. Mit GIANT-HR heben Sie Ihre Personalgewinnung auf ein neues Level und schaffen zugleich Freiräume und installieren dabei GIANT-HR als Ihren spezialisierten Inhouse-Recruiter. Mediation - Lösungen für herausfordernde Personalsituationen Konflikte als Chance und nicht als Bedrohung zu begreifen ist bereits ein zentrales Element der Lösung. Dabei ist die Mediation ein außergerichtliches, vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem die betroffenen Parteien mithilfe GIANT-HR als Mediator freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts anstreben. Unsere professionelle Mediation kann Lösungswege in scheinbar ausweglosen Streit- und Konfliktsituationen im Unternehmen aufzeigen, aber auch präventiv die unternehmensinterne Kommunikation verbessern. PulseCheck, die regelmässige Mitarbeiterumfrage - alles aus einer Hand Gewinnen Sie Insights und nutzen Sie diese zur Optimierung des Unternehmens zum Wohle aller Stakeholder. Wir kombinieren dabei Technik (digitale Mitarbeiterbefragung) mit Persönlichkeit (persönliche Mitarbeitergespräche) und zeichnen ein umfassendes Bild der Unternehmenskultur und Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter. Dabei übernehmen wir die Planung, Durchführung, Auswertung incl. Empfehlung möglicher Folgemaßnahmen. Auf Wunsch setzen wir die vereinbarten Maßnahmen um - alles aus einer Hand! Einkauf und Einsatz von Fremdpersonal Fremdpersonal spielt mittlerweile in fast allen Branchen eine wichtige Rolle im Mitarbeiterportfolio. Mit Zeitarbeitskräften kann Ihr Unternehmen Ausfälle überbrücken, Kompetenzlücken schließen, flexibel auf neue Aufträge reagieren und die Prozesskosten optimieren. Als strategischer Partner mit viel Erfahrung und Insiderwissen aus der Zeitarbeitsbranche managen wir für Sie den Einkauf und Einsatz von Fremdpersonal sicher, transparent und verlässlich. GIANT-HR hat sich einen hervorragenden Ruf für seine maßgeschneiderten HR-Lösungen erarbeitet, die dazu beitragen, Unternehmen zu stärken und zu wachsen. Mit einem erfahrenen Team von HR-Experten und einer umfassenden Palette von Dienstleistungen bietet GIANT-HR die perfekte Unterstützung für mittelständische Unternehmen. Ruth Döring und Hubertus Dejl, Geschäftsführer der GIANT-HR Mittelstandsberatung GmbH, äußern sich wie folgt: "Unsere HR-Services sind auf die speziellen Anforderungen von KMU zugeschnitten. Wir verstehen die Herausforderungen, vor denen diese Unternehmen stehen, und bieten Lösungen, die ihnen dabei helfen, erfolgreich zu sein. GIANT-HR ist Ihr Partner für eine effiziente und professionelle Personalverwaltung - und das mit einer ausgeprägten "Hands-on-Mentalität". Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: GIANT-HR Mittelstandsberatung GmbH

GIANT-HR Mittelstandsberatung GmbH ist ein renommiertes Unternehmen im Bereich Human Resources und bietet maßgeschneiderte HR-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen. Mit einem engagierten Team von HR-Experten unterstützt GIANT-HR Kunden dabei, ihre Personalprozesse zu optimieren und erfolgreicher zu wachsen.

