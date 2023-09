Startseite Die KSK-Immobilien GmbH vermittelt neun Eigentumswohnungen in Bergisch Gladbach-Schildgen Pressetext verfasst von KSK-I am Do, 2023-09-07 16:03. Als Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln vermittelt die KSK-Immobilien GmbH aktuell neun Eigentumswohnungen in Bergisch Gladbach-Schildgen. Die Fertigstellung ist für Sommer 2025 geplant. Die neun Eigentumswohnungen entstehen in der Altenberger-Dom-Straße in Bergisch Gladbach-Schildgen. Mit Wohnflächen von ca. 58 m² bis ca. 138 m² und zwei bis vier Zimmern bieten die modernen Eigentumswohnungen idealen Wohnraum für Best Ager.

„In Zeiten des demogarfischen Wandels ist barrierefreier und zentral gelegener Wohnraum gefragter denn je. Alle Wohnungen sind mit einem Aufzug erreichbar und somit barrierearm gestaltet", so Alexander Schlömer, Vertriebsleiter Neubauimmobilien bei der KSK-Immobilien GmbH. „Insbesondere die energetisch-moderne Bauweise und die gut durchdachten Grundrisse tragen zu einer unbeschwerten Zukunft bei." Jannis Klutinius, Immobilienberater und für den Vertrieb der Wohnungen zuständig, ergänzt: „Die Eigentumswohnungen liegen sehr zentral im schönen Stadtteil Schildgen. Die künftigen Eigentümerinnen und Eigentümer profitieren hier nicht zuletzt von der hervorragenden Anbindung nach Köln und Leverkusen. Wer nicht auf eine gute Infrastruktur verzichten möchte, lebt hier genau richtig. Die Infrastruktur Schildgens deckt alle Anforderungen des täglichen Bedarfs fußläufig ab." Darüber hinaus wird das Gebäude gemäß KfW-55-Standard mit Energieeffizienzklasse A erbaut. Die Wärmeversorgung für Heizung und Warmwasser erfolgt über eine moderne, effiziente Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Heizung wird als Fußbodenheizung mit Einzelraumsteuerung umgesetzt. Ergänzt wird das Energiekonzept mit einer Photovoltaikanlage für den Allgemeinstrom auf dem Dach des Gebäudes. Des Weiteren können in der Bauphase noch Ausstattungssonderwünsche realisiert werden. Alle Wohnungen verfügen über einen Garten, einen Balkon oder eine Dachterrasse. Zudem sind eine separate Fahrradgarage sowie PKW-Stellplätze vor dem Haus vorhanden. Bauträger ist die Atrium Massivhaus GmbH. Der Baubeginn erfolgt Anfang 2024. Der Bezugstermin ist für Ende 2025 vorgesehen.