Zinn sorgt für wichtige Verbindungen

In der Photovoltaiktechnik und in Halbleitern ist Zinn ein wesentliches Element. Es verbindet alles miteinander. Emissionsarme Energietechnologien stehen auf der Agenda vieler Länder. Die Herstellung und Installation vieler erneuerbaren Energietechnologien brauchen eine Reihe mineralischer und metallischer Rohstoffe. So benötigen beispielsweise die Steuereinheiten bei Windkraftanlagen Komponenten, in denen neben Edelmetallen, Aluminium, Tantal und Zink auch Zinn verbaut ist. Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen profitieren von leistungsfähigen Zinn-Nickel-Schichten. Da sich Zinn in anspruchsvollen elektronischen Produkten befindet, ist es nicht einfach zu recyceln. Daher laufen auch Bestrebungen das Zinnrecycling effektiver zu machen, denn bisher gehen große Mengen des wertvollen Metalls verloren. Und Zinn ist ein Metall, das für die Zukunft der Menschheit unerlässlich ist. Auf dem Markt herrscht ein Defizit, denn die Preise waren viele Jahre niedrig. Dabei steigt der Zinnbedarf stetig an. Lote, Leiterplatten oder Halbleiter, damit Elektronikwaren, Hybridautos, erneuerbare Energien und andere Bereiche sind auf Zinn angewiesen. Der vielen bekannte Rick Rule weist daraufhin, dass wenn man Risiken eingeht, auch große Gewinne erzielt werden können. Rohstoffe, die bedeutsam für die Zukunft sind und die im Preis zu niedrig sind, um für große Produktionsmengen zu sorgen, werden im Preis steigen. Dabei ist zu beachten, dass Investitionen in Ressourcen Zeit und Geduld erfordern. Planung und Bau einer Mine brauchen Zeit. Zinnunternehmen sollten Anleger nicht außer Acht lassen, denn es ist einer der Rohstoffe für die Zukunft. Zinn besitzt zum Beispiel First Tin - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd/ -. Die Gesellschaft ist in Australien und in Deutschland im Erzgebirge aktiv. In Tasmanien und Australien arbeitet Tin One Resources - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tinone-resources-... - an seinen erfolgversprechenden Zinn-, Lithium- und Zinn/Wolfram-Projekten.

