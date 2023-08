Startseite Senioren gehen an die Schulen Pressetext verfasst von Mareteam am Do, 2023-08-03 15:54. Der Schulalltag heute ist mitunter geprägt von Konflikten und wachsender Gewalt. Seniorpartner in School (SiS) ist ein Angebot engagierter, ehrenamtlich tätiger Menschen der Generation 55+, denen das Wohl der Schülerinnen und Schüler und ein respektvolles Miteinander sehr am Herzen liegen. Sie unterstützen die Schulsozialarbeit und bringen Kindern und Jugendlichen einen gewaltfreien Umgang miteinander nahe, sie helfen den Kindern und Jugendlichen zu lernen, auch schwierige Situationen selbst meistern zu können. Sie vermitteln, hören zu und fördern durch die intensive Begleitung die sozialen und persönlichen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen. Nach ihrer beruflichen Tätigkeit suchen viele Menschen nach einer neuen, sinnvollen Aufgabe. Sie haben einen reichen Erfahrungsschatz und bieten etwas besonders Wertvolles: sie haben Zeit! Als SchulmediatorInnen entwickeln sie mit den Beteiligten Wege zu eigenständigen Lösungen und vermitteln, wie gegenseitiges Zuhören und Wertschätzen zur konstruktiven Bewältigung von Konflikten beitragen kann. Sie leisten damit einen Beitrag für ein positives Lernklima und eine friedliche Streitkultur. Das SiS-Projekt wird derzeit in 14 Bundesländern umgesetzt. Teams von Seniorpartner in School gibt es bundesweit an 75 Standorten und damit an 330 Schulen aller Schulformen. Bislang wurden 120.000 sozial benachteiligte Kinder erreicht. Das Projekt wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Der Landesverband Schleswig-Holstein wurde 2006 gegründet, seine Mitglieder sind in Teams derzeit an 12 Schulen tätig. Und der Bedarf wächst. Nach den Sommerferien bietet der Landesverband kostenlos eine neue Weiterbildung zur Schulmediatorin/zum Schulmediator an. Gesucht werden dafür aufgeschlossene Menschen der Generation 55+, die ein offenes Herz für Kinder haben, sich einer zukunftsfähigen Gesellschaft verpflichtet fühlen und bereit sind, Neues auszuprobieren. Sie erhalten eine hochwertige Fortbildung und verpflichten sich, einmal in der Woche für 4-5 Stunden an einer Schule tätig zu sein. Die nächste Ausbildung im Landesverband Schleswig-Holstein findet ab November 2023 in drei Blöcken (insgesamt 80 Stunden) statt. Ausbildungsort ist Schleswig. Mehr Informationen:

Seniorpartner in School – Landesverband Schleswig-Holstein e. V.

info-mediatoren@sis-schleswig-holstein.de

www.sis-schleswig-holstein.de Über Mareteam Komplettes Benutzerprofil betrachten