Startseite "Oscar"-Verleihung der Holzfertighausbranche: Regnauer Musterhaus "Klara" erneut ausgezeichnet Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-05-17 12:32. Regnauer Musterhaus "Klara" wurde bei der Verleihung des "Großen Deutschen Fertighauspreises" mit einem Golden Cube geehrt. Seit 2004 wird der "Große Deutsche Fertighauspreis" regelmäßig als Wettbewerb speziell für die Holzfertighausbranche veranstaltet. Ausgelobt wird er von den HausBauHelden des Fachschriftenverlags in Fellbach. Er nimmt die neuesten Errungenschaften der innovativen Branche in den Fokus, informiert Häuslebauer aber auch über aktuelle Highlights. Die Auszeichnungen wurden in diesem Jahr in vier für private Bauherren besonders relevanten Kategorien verliehen: Bungalow Design, Modern Villa Design, Modern Family Home und Homes4Future. In den ersten drei Kategorien wurden jeweils sechs von der Jury als beste ihrer Kategorie ausgewählte Projekte der HausbauHelden-Community - Deutschlands größter Bauherren-Community auf YouTube, Instagram und im Internet (www.hausbauhelden.de) - im Detail vor- und zur Wahl gestellt. Über 91 000 Stimmen wurden beim Online-Voting zwischen Anfang Februar und Ende April abgegeben und damit die Gewinner bestimmt. Die HausBauHelden sind die größte Bauherren-Community im deutschsprachigen Raum. Der YouTube-Kanal HausBauHelden gilt mit über 22 Millionen angeklickten Filmen unter Bauinteressierten als Instanz und Inspirationsquelle rund um die Themen Hausbau, Fertighäuser, Massivhäuser, Bauwissen und gibt Einblicke in private Umbau- und Sanierungsprojekte. Beim Holzfertighausspezialist Regnauer war die Begeisterung groß, dass das Musterhaus "Klara" aufgrund des hohen Publikumszuspruchs unter 24 Projekten den zweiten Preis in der Kategorie Modern Family Home errungen hat. Wichtige Bewertungskriterien waren unter anderem hohe Ansprüche an die Energieeffizienz, die Verwendung modernster Heiz- und Haustechnik sowie nachhaltige Baumaterialien. Die Freude bei Regnauer ist umso größer, weil Haus "Klara" erst Anfang des Jahres bei der Wahl zum "Haus des Jahres 2023" des Family Home Verlags mit Gold in der Kategorie "Effizienz" ausgezeichnet worden ist. Als Effizienzhaus KfW 40 Plus erzeugt es mit Photovoltaik-Anlage, Wärmepumpe und Batteriespeicher mehr Energie als es verbraucht. Der Jury gefiel zudem die spannende Fassadenoptik mit eingerückter Giebelwand. Auch beim Publikum zählte Haus "Klara" mit seiner puristischen Architektur zu den Favoriten und wurde in der Kategorie "Leserhaus" mit der Silbermedaille bedacht. Für Geschäftsführer Michael Regnauer kommt der Erfolg nicht von ungefähr. "Die Themen Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Ökologie und Wohngesundheit sind bei uns ebenso wie durchdachtes Design und innovative Technologie zentrale Unternehmenswerte bei der Hausplanung". Erst im letzten Jahr war Regnauer vom Magazin Wirtschaftswoche zu den "50 innovativsten Mittelständlern Deutschlands" gewählt worden. (17.05.2023) Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Regnauer Hausbau GmbH & Co. KG

email : hausbau@regnauer.de Regnauer Hausbau aus Seebruck am Chiemsee hat sich mit Vitalhäusern einen Namen gemacht. "Häuser, die gut tun" lautet folgerichtig auch die Botschaft des oberbayerischen Holzhausherstellers. Den Anspruch an gesundes Bauen stellt jedes neue Haus, das Seebruck verlässt, erneut unter Beweis. Unternehmenschef Michael Regnauer betont, dass "moderne Häuser als Kraft- und Energiequelle im anstrengenden Alltag dienen und sich aufgrund des ökologischen Baustoffes Holz und der leistungsstarken Vitalwände als Gesundbrunnen erweisen müssen." Das Familienunternehmen, das vor über 90 Jahren gegründet wurde, baut

schlüsselfertige Häuser aus einer Hand.

