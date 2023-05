Startseite Bankenunabhängige KMU-Beratung und Finanzierungs-Beratung bei der Kapitalbeschaffung ohne BaFin - von Dr. jur. Horst Werner Pressetext verfasst von HorstWerner am Mi, 2023-05-03 14:13. Die Dr. Werner Financial Service AG berät nicht nur Konzerne, sondern auch kleine und mittlere Unternehmen ( KMU´s ) und Unternehmensgründer bis hin zur Finanzierung und Kapitalbeschaffung für den Existenzaufbau, so Dr. jur. Horst Werner www.finanzierung-ohne-bank.de . Hier helfen wir unkompliziert mit einer BaFin-prospektfreien Kapitalbeschaffung ab € 50.000,-, die innerhalb weniger Tage bzw. Wochen abgewickelt werden kann. Das öffentliche Angebot an den Kapitalmarkt und an Privatinvestoren, die Privatplatzierung zur Beteiligungsfinanzierung, die Eigenkapitalbeschaffung, die Finanzierung durch Sacheinlage, die Bilanzoptimierung durch steuerneutrale Hebung stiller Reserven, die sonstigen bilanzpolitischen Massnahmen und die ev. Beteiligung von Mitarbeitern sind Teilaspekte einer ganzheitlichen Unternehmensfinanzierung, bei der wir die Unternehmer im Rahmen einer Privatplatzierung fortlaufend kostenfrei beraten. Die Dr. Werner Financial Service AG betrachtet die bankenunabhängige Unternehmensfinanzierung, die Steuer- und Bilanzberatung nicht nur unter kurzfristigen Aspekten, sondern wir stehen unseren Mandanten in jeder Phase des Unternehmenszyklus zur Verfügung, von der Start-up-Finanzierung bis hin zum ausserbörslichen Going Public: angefangen von einfachen Kapitalmaßnahmen, der sogen. baFinfreien Small-Capital-Finanzierung ab € 50.000,- bis ca. € 10 Mio.; z.B. mit einem formlosen Beteiligungs-Exposé bis hin zur Kapitalmarktemission von bis zu € 200 Mio. mit einem von der Kapitalmarktaufsicht BaFin genehmigten Kapitalmarktprospekt über Vermögensanlagen. Auftragsbegleitend bietet die Dr. Werner Financial Service AG die fortlaufende, kostenfreie Beratung bei der Kapitalbeschaffung. Mit unserer langjährigen Erfahrung beraten wir bei Sanierung und Restrukturierung von Unternehmen zwecks Insolvenzvermeidung ( Insolvenzberatung). Die Fortsetzung der unternehmerischen Tätigkeit kann durch eine Auffanggesellschaft mit einer verfügbaren Vorratsgesellschaft binnen kürzester Zeit gewährleistet werden. Binnen weniger Stunden kann auf diese Weise die Fortsetzung der unternehmerischen Tätigkeit bewerkstelligt werden. Wir freuen uns auf ein für Sie völlig unverbindliches und kostenloses Erstgespräch ( english spoken ) über Ihre Wachstumsfinanzierung, in dem wir Ihnen Ihre konkreten Möglichkeiten der Eigenkapitalbeschaffung und Wertschöpfung ausführlich erläutern. Lernen Sie uns als Ihren kompetenten Partner für die Finanzierungsberatung, die Steuerberatung und Bilanzberatung sowie das Finanzierungsmanagement kennen. Durch unsere nunmehr 35-jährige Beratungserfahrung mit über 750 Kapitalmarktemissionen und einem betreuten Volumen von mehr als € 7 Mrd. haben wir für Unternehmen die passende, individuelle Finanzierungslösung. Mit unserem Finanzierungs-Know-how und unseren Finanzmarkt-Kontakten erhalten Sie über die von uns aufgezeigten Finanzierungswege sehr gute Finanzierungschancen für Ihre Projekte, Ihr Wachstum und Ihre Investitionsvorhaben. Dr. jur. Horst Siegfried Werner, Göttingen ist als Wirtschafts- und Steuerrechtler ein ausgewiesener Finanzierungs-Spezialist mit Kapitalmarkterfahrung und mit der Dr. Werner Financial Service AG ( www.finanzierung-ohne-bank.de ) Dienstleister für den Transfer von Privatkapital in unternehmerisches Produktivkapital durch Beteiligungskapital, Fondskapital, Venture Capital und Kapitalmarktemissionen. Er betreut seit 35 Jahren mittelständische Unternehmen und Konzerngesellschaften bei der Kapitalbeschaffung über die Risikokapitalmärkte bzw. die Kapitalmärkte in und außerhalb der Börse zur Steigerung der unternehmerischen wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit, zur Erhöhung der Investitionen, zur Stärkung der Innovationen und zur Optimierung von Unternehmensgrößen, damit diese ihre Position im bundesdeutschen und globalen Wettbewerb langfristig unter Erhaltung und Schaffung neuer Arbeitsplätze sichern und ausbauen können. Dr. Werner erstellt und erarbeitet Kapitalmarktprospekte mit BaFin-Billigung und BaFin-freie und prospektfreie Beteiligungsexposés für kleinere Platzierungsvolumina, die unter die Bereichsausnahmen des Vermögensanlagengesetzes oder des Wertpapierprospektgesetzes fallen. Nach einem fünfjährigen rechtswissenschaftlichen Studium ( von 1969 – 1974 ) in Göttingen hatte Dr. Werner anschließend eine rechtswissenschaftliche Forschungs- und Lehrtätigkeit von über acht Jahren ( von 1974 – 1982 ) an der Universität Göttingen, die dann zur Grundlage für die anschließende freiberufliche Praxiserfahrung von über drei Jahrzehnten am Finanzierungs- und Kapitalmarkt geworden sind. Dr. jur. Horst Werner bringt für seine freiberufliche Tätigkeit als Finanz- und Wirtbeschaftsberater exzellentes Grundlagenwissen mit. Dr. Horst Siegfried Werner, Göttingen ist als Fachbuchautor von 16 Sachbüchern zur Wirtschaft, zur Bilanzierung und zur Finanzierung von mittelständischen Unternehmen sowie Verfasser von zahlreichen wissenschaftlichen Beiträgen in Fachzeitschriften und Fernsehinterviews bekannt geworden. Sein letztes Buch „Finanzierung“ erschien im Rahmen der Mittelstandsbibliothek als Bd. 6 im Handelsblatt-Verlag / Düsseldorf mit 288 Seiten. 