Lithium - Rohstoff für die Elektromobilität

Die Anträge auf den Umweltbonus steigen wieder. Nach einem schwachen Januar steigt das Interesse an E-Autos erneut. Ende 2022 entschieden sich viele für ein E-Auto, denn die Kaufprämie beziehungsweise der Umweltbonus wurden 2023 gekürzt. Nach einer verständlicherweise geringeren Nachfrage nach umweltfreundlichen Fahrzeugen im Januar ging es im Februar wieder leicht nach oben und der März bringt schon wieder einen Aufschwung, denn die Anträge für den Umweltbonus gehen nach oben. Der ab 1. Januar geltende Umweltbonus gilt nun für batterie- und brennstoffzellenbetriebene Autos. Die Förderung für Plug-in-Hybride ist weggefallen. Damit die E-Autos funktionieren, werden Lithium-Ionen-Batterien verbaut. Das weiche silberweiße Metall ist daneben in elektronischen Geräten vom Mobiltelefon bis zum Laptop enthalten. Die Energiespeicherung und damit der Lithiumbedarf wird nach einhelliger Meinung steigen und könnte das Metall verknappen. Die größten Lithiumreserven besitzt Chile, ist aber nicht der größte Produzent. Auf den zweitgrößten Lithiumreserven sitzt Australien. Das Land war im Jahr 2022 der größte Lithiumproduzent. Auf dem dritten Platz bei den Lithiumreserven liegt Argentinien (der viertgrößte Lithiumproduzent weltweit). Das berühmte Lithiumdreieck wird von Chile, Argentinien und Bolivien gebildet. Platz vier gebührt dem großen Lithiumverbraucherland China. Auch in der bergbaufreundlichen Mongolei gibt es Lithium, etwa in den beiden Lithiumprojekten von ION Energy - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/ion-energy-ltd... -. Und eine Diversifikation weg von chilenischen Projekten hin zu anderen Regionen könnte angesagt sein. Denn Chile will gemäß jüngsten Aussagen des Präsidenten Gabriel Boric seine Lithiumproduktion nach und nach nationalisieren. Für die Mongolei und somit ION Energy könnte das benachbarte China könnte ein bedeutender Abnehmer werden. Die Explorationsarbeiten laufen auf Hochtouren. Im Lithium-Technologie-Bereich könnte sich Li-Metal - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/li-metal-corp/ - mit seinen Lithiumanoden und Lithiummetall hervortun. Denn dank Li-Metals Innovationen werden kostengünstig und in großen Mengen neueste Produkte hergestellt werden können. Dies wurde in der Anoden-Pilotanlage des Unternehmens in New York bereits bewiesen. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Li-Metal (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/li-metal-corp/ -).

