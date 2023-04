SHD Seniorenhilfe: Was Kundinnen und Kunden sagen

In der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft kommt es auf Vertrauen und persönliches Miteinander an. Daher sind für die SHD Seniorenhilfe Empfehlungen der Kundinnen und Kunden besonders wichtig.

Die Pflege alter und kranker Menschen ist heute und künftig eine der größten Herausforderungen für die deutsche Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. In Deutschland gibt es rund 17,5 Millionen Menschen, die 65 Jahre oder älter sind. Damit bildet die Zielgruppe Senioren einen prozentualen Anteil von rund 21 Prozent an der Gesamtbevölkerung in Deutschland. 2060 sollen es rund 34 Prozent sein. Dabei brauchen viele dieser älteren und alten Personen keine medizinische Pflege im klassischen Sinne. Ihnen reicht häufig eine zuverlässige Unterstützung bei den kleineren und größeren Anliegen des Alltags, beispielsweise beim Einkaufen, Putzen, Waschen, Kochen oder Bügeln, Anziehen und Ausziehen, Spaziergänge, Körperpflege und -hygiene.

"Dafür steht die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft. Sie schafft ein selbstbestimmtes Leben im Alter und fördert die Lebensqualität und Autonomie. Spezialisierte Betreuungskräfte leben mit im Haushalt und unterstützen den Senior bei Haushaltsführung, Einkaufen, Spazier- und Kirchgang und anderen Aktivitäten", sagt Stefan Lux. Der Unternehmer führt die SHD Seniorenhilfe Dortmund und SHD Seniorenhilfe Rhein-Nahe, die an Rhein und Ruhr, am Niederrhein, in Westfalen und in der Region Rhein-Nahe für Senioren Betreuungskräfte für sogenannte 24-Stunden-Seniorenbetreuung (korrekt: Betreuung in häuslicher Gemeinschaft) zur Verfügung stellen (www.shd-dortmund.de und www.shd-rhein-nahe.de). Zugleich arbeitet er im Vorstand des Branchenverbandes VHBP - Verband für häusliche Betreuung und Pflege e.V. als stellvertretender Vorsitzender mit.

Aber wie finden Senioren die passende Betreuungskraft und wie können sie diese Zusammenarbeit so komfortabel wie möglich gestalten? Für Stefan Lux kommt es vor allem auf Vertrauen und ein persönliches Miteinander an. "Daher freuen wir uns besonders darüber, wenn unsere Kundinnen und Kunden uns weiterempfehlen und uns positiv bewerten. Das zeigt das Vertrauen in unsere Leistungen. Immerhin dürfen wir uns bereit über mehr als 5000 zufriedene Kundinnen und Kunden freuen."

So schreibt Familie P. aus Meckenheim: "Wir bedanken uns sehr bei Ihnen für das, was Sie und Ihre Betreuungskräfte in den vergangenen Jahren für meine Mutter getan haben. Wir waren stets zufrieden mit den Diensten des SHD." Oder Frau L. aus Dortmund: "Sehr geehrte Frau Rittner, ich wollte mich bei Ihnen und Ihrem Team bedanken. Endlich mal jemand, der hält, was er verspricht. Ihre kompetente und freundliche Art hat mir sehr geholfen bei der Betreuung meiner Mutter. Auch alle Ihre Betreuer sind sehr zuverlässig, und ihre nette Art und Weise mit meiner Mutter umzugehen ist lobenswert. Immer wieder gerne. Absolut empfehlenswert." Und Familie B. aus Essen schreibt: "Ihr Unternehmen werden wir gern und jederzeit weiterempfehlen. Unsere bisherigen Erfahrungen mit Ihnen sind bestens. Hohes Lob und danke!" Eine Empfehlung spricht auch Familie S. aus Iserlohn aus: "Wir bedanken uns an diese Stelle noch einmal für die hervorragende Betreuung ihrerseits und ihrer Betreuerinnen. Wir werden Ihre Organisation auf jeden Fall guten Gewissens weiter empfehlen."

"Das sind für uns wichtige Aussagen. Sie zeigen, dass wir mit unseren Kundinnen und Kunden ein sehr gutes Verhältnis haben und diese uns großes Vertrauen entgegenbringen", betont Stefan Lux. Die SHD Seniorenhilfe stellt sicher, jederzeit alle Abläufe im Blick zu haben und auf alle Fragen schnellstmöglich reagieren zu können. Das Unternehmen übernimmt die gesamte Beratung, Organisation und Logistik, und die Kundinnen und Kunden erhalten einen festen Ansprechpartner. Für eine dauerhafte, vertrauensvolle Betreuung sei dies wichtig, so Stefan Lux.

Die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH ist ein von Stefan Lux geführtes Unternehmen aus Dortmund, das sich auf die 24-Stunden-Seniorenbetreuung (Betreuung in häuslicher Gemeinschaft) und die Seniorenbetreuung auf Stundenbasis spezialisiert hat. Dafür arbeitet die SHD Seniorenhilfe Dortmund mit mehr als 1000 osteuropäischen Pflegekräften zusammen, die eine Rundum-Betreuung und -Versorgung der Kunden gewährleisten. Dazu gehören alle Tätigkeiten der Haushaltsführung wie Einkaufen, Putzen, Waschen, Kochen oder Bügeln, aber auch eine individuelle Unterstützung bei alltäglichen Dingen des Lebens, etwa der Körperpflege und -hygiene, beim An- und Auskleiden sowie bei der Grundpflege. Dabei stimmen sich die Betreuungskräfte eng mit Ärzten und Therapeuten ab. Ebenso gehört die soziale Begleitung zum Aufgabengebiet der SHD Seniorenhilfe Dortmund- Betreuungskräfte. SHD Seniorenhilfe Dortmund übernimmt dabei die gesamte Beratung, Organisation und Logistik, sodass Kunden im Rahmen der Seniorenhilfe des Dortmunder Unternehmens sämtliche Leistungen aus einer Hand erhalten und über einen festen Ansprechpartner verfügen. Die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH ist an Rhein und Ruhr sowie in Westfalen und damit im Großraum Dortmund-Bochum-Essen-Duisburg-Düsseldorf sowie in Städten wie Wuppertal und Mönchengladbach für Kunden tätig. Seit Anfang 2018 bietet die SHD ihre Dienstleistungen auch unter dem Label SHD-Rhein-Nahe von Bockenau bei Bad Kreuznach in der gesamten Region Rhein-Nahe an. Seit 2020 führt die SHD Dortmund GmbH gemeinsame internationale Gesellschaften mit der polnischen Carework-Gruppe und hat mit dem Partner die Dachmarke Arbeitlandia GmbH als "Leuchtturm" für seriöses und professionelles Arbeiten in der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft gegründet. Die SHD Seniorenhilfe Dortmund hat gemeinsam mit der CareWork Seniorenhilfe Deutschland auch die Möglichkeit ins Leben gerufen, häusliche Seniorenbetreuung auf Stundenbasis in Anspruch zu nehmen. Die SHD Seniorenhilfe ist nach § 45a SGB XI als Anbieter von Entlastungsleistungen anerkannt. Weitere Informationen unter www.shd-dortmund.de und www.shd-rhein-nahe.de

