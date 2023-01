Startseite newvision stellt seine Rundum-Expertise zum Themenbereich Unternehmenssoftware zur Verfügung Pressetext verfasst von newvision am Di, 2023-01-24 16:59. Neue Einsichten bietet newvision im Feld der Business Software mit einem Schwerpunkt auf Branchenanforderungen in Ingenieur- und Architekturbüros. Unternehmenssoftware ist prinzipiell ein Typ von Software, die von Unternehmen genutzt wird, um verschiedene Geschäftsprozesse zu unterstützen und zu optimieren. Dazu gehören zum Beispiel: Kundenbeziehungsmanagement (CRM)

Supply Chain Management (SCM)

Finanz- und Rechnungswesen

Projektmanagement (PM)

Dokumentenmanagement (DMS)

Freigabe-Workflows

Zeit- und Leistungserfassung

An- und Abwesenheitsmanagement

etc. Branchenfokus Unternehmenssoftware wird heutzutage in zahlreichen Branchen eingesetzt. Einige Beispiele für Branchen, in denen sie häufig verwendet wird, sind: Handel und Einzelhandel

Industrie

Logistik und Transport

öffentlicher Sektor In jeder dieser Branchen gibt es spezifische Anforderungen und Problemschuhe, die dazu führen, dass ERP-Lösungen optimalerweise für jede Branche spezifisch angepasst werden. Planungsbüros Auch Ingenieurbüros können in diesem Sinne von Unternehmenssoftware profitieren. Diese kann etwa herangezogen werden, um beispielsweise Projekte besser zu planen und zu verwalten. Aber auch, um projektbezogene Daten und Dokumente zentral abzulegen sowie zugänglich zu machen. Ingenieurbüros können außerdem Nutzen daraus ziehen, indem sie mit ERP-Systemen die Ressourcen- und Kapazitätsplanung in Projekten automatisieren und überwachen. Dies kann dazu beitragen, Projektrisiken zu minimieren. Cloud Computing Cloud-basierte Unternehmenssoftware wird über das Internet bereitgestellt und muss nicht auf dem lokalen Computer oder Server eines Unternehmens installiert werden. Stattdessen wird die Software von einem externen Anbieter bereitgestellt und kann von Benutzern über das Internet per Webapp aufgerufen werden. Sie hat einige Vorteile gegenüber traditioneller, lokal installierter Software. Zum Beispiel müssen Unternehmen keine Hardware oder Software kaufen und warten, um die Software nutzen zu können. Stattdessen können sie die Software einfach mieten und per Internetverbindung verwenden, wodurch sich die aufzuwendenden Kosten minimieren. Integrierte ERP-Systeme Integrierte Unternehmenssoftware verbindet und integriert diverse Geschäftsprozesse eines Unternehmens miteinander. Diese Systeme ermöglichen es also, Geschäftsabläufe wie zum Beispiel im Finanzwesen, der Zeiterfassung, DMS und CRM, in einer einzigen Anwendung zu verwalten (Best-of-Suite). Sie stellt damit sicher, dass alle relevanten Informationen zentral gespeichert und leicht zugänglich sind. Ein integraler Vorteil von integrierter Unternehmenssoftware ist, dass alle Mitarbeiter auf die gleichen Informationen zugreifen und diese in Echtzeit aktualisieren können. Das schont vor der Notwendigkeit von zeitraubenden manuellen Dateneingabeprozessen. Mobiler Einsatz Mobile Unternehmenssoftware kann ebenso auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets verwendet werden. Mitarbeiter greifen von überall aus auf wichtige Unternehmensdaten und -anwendungen zu - selbst, wenn sie nicht im Büro sind. Gerade in Zeiten von Home-Office eine Wonne! Das führt zu verbesserter Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Beteiligten, da sie von überall aus miteinander in Kontakt treten und ortsunabhängig an Projekten beteiligt sind. Gerade im Hinblick auf die Branche der Ingenieur- und Architekturbüros gibt newvision über diese allgemeinen Informationen hinaus fachmännische Erkenntnisse über den Komplex Unternehmenssoftware! https://www.newvision.eu/unternehmenssoftware Anhang Größe Unternehmenssoftware.jpg 97.91 KB Über newvision Komplettes Benutzerprofil betrachten