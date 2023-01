Startseite Was, wenn auch im Paradies die Heimtücke herrscht? Pressetext verfasst von EyeDoo Publishing am Di, 2023-01-17 19:24. »THE MAGIC OF GEMINI«: Neue Fantasy-Trilogie von Weltenbauerin Monika Nebl Eine Rebellin. Ein feinfühliger Bruder. Ein Geheimnis. Eine zweite Natur.

Ein magisch verbundenes Zwillingspaar riskiert sein Leben in einem tödlichen Parcours. Catalaya und Conn leben unter einer zerstörten Welt. Die aufsässige junge Frau will sich der Tyrannei nicht mehr beugen und flieht mit ihrem Bruder ins Dschungelreich Mehana, wo man im Einklang mit der Natur lebt. Doch im vermeintlichen Paradies herrscht Königin Lumielle mit Hinterlist und Härte. Catalaya erfährt Schutz und Liebe durch den Thronfolger Nikodemus, aber kann sie ihm trauen?

Die Geschehnisse der Vergangenheit haben erschreckende Veränderungen, aber auch manch machtvolle Mutationen der Menschen hervorgerufen. Bringt Catalaya ihre besonderen Sinne rechtzeitig unter Kontrolle? Denn ein Wettkampf um die Freiheit könnte sonst schnell und tödlich enden … Monika Nebl hat seit 2012 über 25 Bücher in drei Genres veröffentlicht. Ihre Fantasy-Protagonisten kämpfen gegen Tyrannei und für Freundschaft, Loyalität, Toleranz und Liebe sowie die Wertschätzung unserer Erde. Eigene Wesen bevölkern selbst gebaute Welten in den Fantasy-Sagas (bisher unter Ainoah Jace veröffentlicht). In den Romantikthrillern reisen die Leser mit nach Colorado, Louisiana, Kanada oder Irland. Und im Flair zwischen Mittelalter und Moderne in Wasserburg am Inn ermittelt die sympathisch-skurrile Minnie Mayrhofer mit dem bunten Berufs-Potpourri. Mehr zu den Büchern, zur Recherche und zur Autorin auf www.monika-nebl.de und beim Verlag EyeDoo Publishing. »THE MAGIC OF GEMINI« ist ab sofort als E-Book und in Kürze als Taschenbuch und Hardcover bei Amazon verfügbar. Anhang Größe buchcover-stehend-big.jpg 153.64 KB Über EyeDoo Publishing Vorname

