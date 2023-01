Startseite MPB Recruitment Group AG Pressetext verfasst von Recruiter am So, 2023-01-15 22:49. Headhunting auf höchstem Niveau - diskret, effektiv und erfolgreich, das bieten die Headhunter Schweiz von MPB Recruitment. Die Profis im Finden passender Kandidaten für die Besetzung von Spitzenpositionen verfügen über langjährige Branchenerfahrung, internationale Vernetzung und erstklassige Expertise. Ob Verwaltungsrat, C-Level oder Top-Management - MPB scannt den Markt und findet potenzielle Kandidaten. Executive Search Die Stellenbesetzung durch MPB ist individuell, diskret und zielsicher. Gezielte Branchen- und Marktanalysen führen zum relevanten Personenkreis. Durch professionelle Direktansprache, selektionierende Interviews und Evaluation werden die geeignetsten Kandidaten präsentiert. Dabei spielen fachliche Kompetenzen ebenso eine Rolle wie menschliche. Die Entscheidungen der Headhunter Basel sind transparent und nachvollziehbar. Von ihrem Büro in Basel aus agieren die Headhunter schweizweit. Somit verstehen sich MPB auch als Headhunter Zürich und Headhunter Bern. Auch über die Landesgrenzen hinaus wird international hochwertiges Recruitment betrieben. Für diesen anspruchsvollen Bereich ist MPB ISO-zertifiziert und als AESC-Mitglied aktiv. Nur die Besten kommen in der Executive Search auf die Shortlist und werden zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Das konkrete Anforderungsprofil sowie das soziale Umfeld müssen mit den Vorstellungen der Auftraggeber korrespondieren. Für alle Details hierzu empfiehlt sich ein Blick auf die Website von MPB. Services Neben dem Recruitment bietet MPB auch eine Nachfolgeregelung sowie Coachings an. KMUs können die Suche nach Fortsetzung der Unternehmensleitung in die Hände von MPB legen, die mit ihrem großen Netzwerk und ihren Methoden passende Unternehmerpersönlichkeiten ausfindig machen. Im Coaching-Feld agiert MPB als Spring-Partner auf Augenhöhe. Maßgeschneiderte Lösungen, neue Handlungsoptionen und Perspektiven sowie gegenseitige Wertschätzung haben hier oberste Priorität. Im Change-Coaching, Management-Coaching, Leadership-Coaching oder Team Coaching werden alle Bereiche für umfassendes Training für Führungskräfte und angehende Führungskräfte angeboten, damit diese optimale strategische und menschliche Unternehmenserfolge erzielen können. Detaillierte Infos auch hierzu auf der Website des Unternehmens. MPB Recruitment Group AG

Herr Thomas Markwirth

Bäumleingasse 22

Postfach

CH-4051 Basel Tel.: +41 58 590 89 89 E-Mail: info@mpb.ch

https://www.mpb-executive-search.ch