Startseite Wie du das ganze Jahr über gesund bleibst! – “Gesund durch die kalte Jahreszeit” indayi edition by Dantse Dantse Pressetext verfasst von indayi am Do, 2022-11-10 09:30. Gesund durch die kalte Jahreszeit: Der Herbst und der Winter kommen. Die Menschen schwelgen bereits in großer Vorfreude auf die Festtage und den Schnee, der viele Häuser mit weißen Flächen bedecken wird. Auf dem Laub der Bäume werden sich kleine Eiskristalle bilden und um die Äste der Bäume und Sträucher dünne Eisschichten.

Doch die kalte Jahreszeit birgt jedes Jahr aufs Neue breiter gefächerte Ansteckungen mit sich. Von Grippe, über Erkältungen und bis hin zu Corona. Jedoch allseits bekannt sind die typischen Haushaltsmittel, die helfen sollen. Viele Menschen trinken Tees, ruhen sich aus, essen Hühnersuppe und so weiter und so fort. Doch was kann noch helfen? Die besten Tipps für beste Gesundheit bringen wir heute mit! Unter anderem wie man gesund wird, ist und bleibt! Denn oftmals hängt die Funktionalität unseres Immunsystems mit vielen anderen Dingen zusammen, die man vielleicht nicht direkt vermutet.

Man lege also die Kuschelsocken beiseite, bringt die Hühnerbrühe zurück in den Keller und legt die Taschentücher wieder in die Schublade. Somit kann man mit unserem Geheimtipp gesund durch die kalte Jahreszeiten kommen und den Herbst und den Winter endlich richtig genießen! Hier haben wir die besten Auswahlen zum Thema Gesundheit, um auf alle Fälle gesund durch die kalte Jahreszeit zu kommen! Das Buch „Gesund & geheilt mit der Lebensmittelapotheke: Fit, vital und jung ohne Medikamente“ beschäftigt sich anhand von Tabellen und Listen, welche Lebensmittel am besten für das Wohlbefinden und gesund sein ist! „Krankheiten heilen mit Lebensmitteln. Was hilft gegen welche Krankheiten?“ hilft dabei, wie der Titel schon verrät, inwiefern die Ernährung und bestimmte Lebensmittel Krankheiten vorbeugen und sogar verbessern können! „NUTRAZEUTIKA – Iss, trink und denk dich gesund, jung und schlank!“ verrät, inwiefern die Ernährung sogar Medikamente ersetzen könnte! Das Buch “40+ Krankheiten heilen durch die Ernährung – Lebensmittel, die Medikamente ersetzen: Natürliche Gegenstücke zu Tabletten” ist perfekt geeignet um sich über die Wirkung von verschiedenen Lebensmitteln zu beschäftigen und schließlich mithilfe von diesen verschiedene Krankheiten zu behandeln! Und zum Abschluss “Starkes Immun mit den Helden”! Lerne mithilfe dieses Alleskönners, wie du dein Immunsystem langfristig und effektiv stärken kannst! ------ Über den Gründer und Verleger

Dantse Dantse: Der aus Kamerun stammende Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung, mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romane). Er ist auch Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt.

Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen: Sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Mit seiner innovativen und unnachahmlichen afrikanisch inspirierten Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com. Diese machte ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach und er hilft Menschen. So können sie ihre Ziele erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich sein. Auch können sie Krankheiten bekämpfen ohne Medikamente. Kontakt Email: leser@dantse-dantse.com

