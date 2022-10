Tief – ein Thriller von Karin Pfolz

Die Wiener Innenstadt als Schauplatz krimineller Machenschaften zeigt sich nicht nur zu ebener Erde, sondern offenbart auch ihre Tiefen.

Katrina ahnt nicht, dass ihre Freizeitbeschäftigung einen längst vergessenen Betrug zu Tage bringt. Es beginnt von Neuem, das Spiel der Macht zwischen zwei Familien und für die davor Flüchtende eine Hetzjagd durch die ober- und unterirdischen Straßen von Wien.

Jedoch nicht nur die Gefahr, sondern auch der Bruch in ihrer Beziehung, der sie in der Nacht mit Träumen und Begierden heimsucht, bringen die Rechtsanwaltsassistentin in eine psychische Extremlage.

Auszug Leseprobe:

Endlich. Es ist so weit. Trotz des Regens, der unsere Welt in du?steres Licht taucht, brachte ich das wertvolle Papier unbeschadet in mein Haus. Jetzt liegt es vor mir auf dem Tisch. Verschiedene Federn, Tinten und Papiersorten vervollsta?ndigen das Bild. Es ist wichtig, dass ich eine a?hnliche Papierstruktur finde, nur so ist es mo?glich, die Linien korrekt zu schreiben. Die Feder braucht denselben Untergrund. Zart beginnen meine Finger u?ber das Papier des Originals zu streichen. Immer wieder, immer in anderer Richtung: Die Fasern fu?hlen, die Dichtheit der Pressung des Blattes. Unebenheiten und Gla?tten spu?ren.

Es ist schwer, sehr schwer, das passende Papier zu finden. Erst nach vielen Gegenproben entdecke ich ein Blatt, das dem Dokument a?hnlich scheint.

Noch weiß ich nicht, welches Geheimnis diese geschriebenen Zeilen verbergen. Die Schrift ist sehr schwer lesbar, teils etwas verblasst. Nur wenn ich den Text mit der gleichen Handschrift schreiben kann, kann ich auch erkennen, welche Worte der Verfasser hier fu?r die Ewigkeit hinterließ. Die zweite Aufgabe besteht darin, die richtige Feder zu finden. Die passende Tinte zu erwischen, ist nicht schwer, das sehe ich bereits mit einem Blick. Mit der Zeit entwickelt man einfach ein Gefu?hl dafu?r und kann die feinen Nuancenunterschiede sehen. Doch die Feder – das ist schwerer. Hier ist der Unterschied nicht so leicht merkbar. Es kommt auch sehr auf den ausgeu?bten Druck beim Schreiben an, die Haltung des Griffes und vieles mehr. Hier bleibt nur der Versuch mit verschiedenen Modellen.

Heute ist es eine sehr heikle Arbeit, die meine volle Konzentration erfordert. Ich besitze nur einen einzigen Bogen des feinen, alten Papiers. Es darf kein Fehler passieren.

Mit leicht zitternder Hand tauche ich die erste Feder in die Tinte, versuche – auf einfachem Papier – die feinen Linien des ersten Wortes zu kopieren. Mo?chte es verstehen, mo?chte die Bedeutung kennen. Doch die Feder passt nicht. Der Strich ist zu breit, zu wenig zierlich. Also versuche ich eine schma?lere. Es braucht mehrere Anla?ufe mit verschiedensten Federn, bis ich endlich das richtige Werkzeug in Ha?nden halte.

Der fu?r mich interessanteste Augenblick meiner Arbeit kann beginnen. Um meiner Hand die richtige Federfu?hrung fu?r diese Worte zu lehren, schreibe ich die erste Zeile mehrmals. Immer wieder, bis ich die einzelnen Buchstaben entziffere, die Schrift zu?gig schreibe und verstehe, was mit den Worten gemeint ist.

Jetzt tauche ich ein in die Person, die damals dieses Dokument verfasste. Fu?hle denselben Druck auf mir, dieselbe Anspannung. Lebe mit den Worten, die meine Feder auf das Papier zaubert. Die Angst davor, dass ich das Papier durch einen Fehler zersto?re, ist verschwunden. Ich schreibe einfach weiter und nehme die Worte in mir auf. Wa?hrend des Schreibens fließen die Worte. Es handelt sich um einen Vertrag u?ber ein Familien- wohnrecht. So wie es sich beschreibt, sehr zum Nachteil des Grundbesitzers, der unter ziemlichem Druck gestanden haben muss. Dies ist eindeutig fu?r mich erkennbar, da die Schrift ab der Mitte des Dokumentes ein wenig zittriger wird, die Feder – fester aufgedru?ckt – die Buchstaben fast eingravierte in das Blatt.

Ich tauche in die damalige Zeit ein. Sehe die du?stere Schreibstube, nur beleuchtet durch eine schwache Gaslampe. Schwarz gekleidete Menschen stehen drohend hinter dem Schreiber. Zwingen ihn, seinen Grund und Boden mit dieser Urkunde vollkommen zu entwerten.

Traurig. Ja, manchmal entstanden die Urkunden, die ich abschreibe, nicht aus freiem Willen.

Fertig. Alles kopiert und abgeschrieben. Ich lege die beiden Bla?tter nebeneinander. Betrachte sie von allen Seiten. Gute Arbeit. Sehr gute Arbeit. Zwar ist an manchen Stellen ein kleiner Unterschied zu sehen, aber nur, wenn man wirklich sehr genau vergleicht. Irgendwann schaffe ich es sicher, die Schriftbilder perfekt zu kopieren.

Das Original verstaue ich wieder in dem Kuvert, es muss morgen wieder an seinen Platz. Die Kopie lege ich in meine Holzschatulle, wohlversorgt gehu?llt in Seidenpapier. Es mo?gen wohl bereits mehrere hundert solcher Kopien in ihr sein. Allesamt Schicksale dieser Stadt, die Pergament und Tinte vertraglich verewigt hat.

© Karin Pfolz

Produktinformation:

Gebundene Ausgabe: 200 Seiten

ISBN-10: 3961119228

ISBN-13: 978-3961119226

