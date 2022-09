Startseite DynamicWeb eröffnet Büro in Berlin Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-09-27 19:03. DynamicWeb, führender Hersteller einer E-Commerce-Suite und PIM-Lösung, verstärkt sein Engagement im DACH-Markt mit einem neuen Büro in Berlin. (Berlin, 28.09.2022) Der Spezialist für Microsoft ERP-integrierte E-Commerce und PIM-Lösungen konnte in den letzten Jahren ein starkes Wachstum vorweisen und ist seit diesem Monat in das neue Büro im Mosse Palais, einem historischen Gebäude am Leipziger Platz 15, eingezogen. Von dort aus sollen sowohl Kunden als auch Partner bestmöglich unterstützt werden. Der DACH-Raum ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte für DynamicWeb, in den letzten Jahren haben sich bereits namhafte Kunden wie Mann+Hummel, Jensen Group, Weh GmbH und bellissa HAAS für DynamicWeb entschieden. Die schnelle Wachstumsrate der Microsoft Produktreihe Dynamics 365 im DACH-Raum beflügelt auch das Geschäft von DynamicWeb, denn der dänische Softwarehersteller ist mit seinen E-Commerce und PIM-Lösungen auf diese ERP-Umgebung spezialisiert. "Immer mehr Unternehmen im DACH-Raum setzen auf Microsoft Dynamics ERP-Systeme; eine ERP-Umgebung, auf die wir uns seit vielen Jahren mit Standard-Konnektoren spezialisiert haben. Deshalb ist es für uns umso wichtiger, Kunden und Partner von nun an vor Ort zu unterstützen" sagt Paul Britzke, Country Manager DACH bei DynamicWeb. Mit seiner langjährigen Erfahrung im B2B E-Commerce unterstützt DynamicWeb Großhändler und Hersteller mit Webshop und Portal-Lösungen. Zudem setzen immer mehr Hersteller auf eine Direct-to-Consumer(D2C)-Strategie, auch deshalb verzeichnet DynamicWeb eine steigende Nachfrage nach ERP-integrierten E-Commerce und PIM-Lösungen. Das Hauptaugenmerk wird in Zukunft auf der Kundenakquise als auch dem Ausbau und der Unterstützung des Partnernetzwerks liegen. Besonders personell wird sich das Wachstum weiterhin fortsetzen. "Wir suchen wir weiterhin nach engagierten Kolleg:innen für unseren Berliner Standort, um unsere Wachstumspläne zu ermöglichen", so Paul Britzke weiter. Mit Haupsitz in Aarhus, Dänemark, zählt DynamicWeb nun Standorte in weltweit 10 Ländern. DynamicWeb bietet eine Cloud-basierte E-Commerce Suite und ermöglicht es Kunden, Erfolg mit ERP-integrierten Lösungen für E-Commerce, Produktinformationsmanagement (PIM), CMS und digitalem Marketing zu maximieren. DynamicWeb's 300+ Partner und 200+ Mitarbeiter in Niederlassungen auf der ganzen Welt unterstützen mehr als 3.000 Kunden, zu denen führende Marken wie Lego, Unilever, Winnebago, L'Oréal, Flying Tiger und Toyota gehören. Mehr auf www.DynamicWeb.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Dynamicweb Software

Pressekontakt: Dynamicweb Software

