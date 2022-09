BtoB-Commerce in der Baufinanzierung

Neue strategische Partnerschaft zwischen creditweb und FALC

Köln, 12.09.2022

Mehr und mehr ist es erforderlich, unternehmerische Entscheidungen in einem Ökosystem-Kontext zu betrachten. Im Fokus stehen die Aspekte rund um Wachstumsfähigkeit und Zukunftssicherheit. B Die Vermittlung von Baufinanzierungen erfolgt ab sofort über creditweb - so kann der Immobilienmakler seinen Kunden zukünftig Immobilienkredite zu Topkonditionen von über 400 angeschlossenen Banken anbieten.

creditweb setzt weiterhin auf strategische Allianzen und erfolgsversprechende Kooperationsmodelle. Neuester Vertragspartner ist FALC Finance, Teil der FALC-Unternehmensgruppe und zuständig für die Finanzierungsabwicklung von FALC Immobilien. Der renommierte Immobilienmakler mit bundesweit über 100 Standorten und Firmensitz in Hennef gehört zu den Top Ten der Immobilienbranche in Deutschland. Als Kooperationspartner profitieren FALC und creditweb beide von dem Synergieeffekt.

Topkonditionen durch erfolgsversprechende Partnerschaften

Im B2B-Commerce geht es in erster Linie um die Erhöhung der Wertschöpfung - für alle Beteiligten. Aufgrund des großen Vermittlungsvolumens und des ausgezeichneten Zugangs zu den am Markt verfügbaren Kreditinstituten kann der Baufinanzierungsspezialist creditweb Immobilienkredite zu Topkonditionen anbieten - und diese an die FALC Finance weiterreichen. So profitieren die FALC- Kunden von schlanken Prozessen und besonders günstigen Bauzinsen. "Wir freuen uns sehr, dass wir FALC Finance als neuen Partner gewinnen konnten", so Horst Kesselkaul, Geschäftsführer der creditweb GmbH. "Denn unsere beiden Unternehmen verfolgen das gleiche Ziel: Wir wollen unsere Kunden in die eigenen vier Wände bringen. Und das geht am besten mit einer günstigen Baufinanzierung, insbesondere wenn die Zinsen steigen."

"Mit dem Geschäftsmodell von creditweb können wir noch mehr Kunden den Traum ihrer eigenen Immobilie erfüllen," freut sich Andreas Laarmann, Gründer und Geschäftsführer von FALC Immobilien, über den gemeinsam eingeschlagenen Weg. "Unsere Kunden können sich darauf verlassen, bei uns nur die beste Servicequalität zu bekommen. Und mit der neuen Kooperation können sie einfach noch mehr von uns erwarten."

Kooperationen als Erfolgsmodell der Zukunft

Auch für creditweb hat die strategische Partnerschaft Vorteile. "Das Immobilienunternehmen FALC ist ein attraktiver Partner mit einer hervorragenden Expertise und erfolgsversprechenden Zukunftsaussichten", so Patrick Luchetta, zweiter Geschäftsführer bei creditweb und zuständig für die Betreuung der Geschäftspartner. Durch Kooperationsmodelle wie diese und das damit einhergehende wachsende Volumen an Baufinanzierungen kann creditweb immer wettbewerbsfähigere Konditionen für Baufinanzierungen anbieten - und diese an Kooperationspartner und Endkunden weiterreichen.



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

creditweb GmbH

Frau Horst Kesselkaul

Mathias-Brüggen-Str 154

50829 Köln

Deutschland

fon ..: 0800 - 222 05 50

web ..: https://www.creditweb.de

email : info@creditweb.de

Über FALC Immobilien

Gegründet im Jahr 2009, ist FALC Immobilien innerhalb von wenigen Jahren zu einem der größten Immobilienunternehmen in Deutschland geworden. Rund 300 FALC Immobilienmakler begleiten im Jahr an über 100 bundesweiten Standorten über 3.000 Immobilientransaktionen. Mit zur FALC Unternehmensgruppe gehört FALC Finance, zuständig für die Finanzierungsabwicklung der Immobilien. Das Unternehmen versteht sich als "Volksmakler" - eine gute Beratung und ein ausgezeichneter Service gehören zum Erfolgsrezept. Mit dem TÜV-zertifizierten FALC-Prinzip konnten bislang rund 40.000 Immobilien erfolgreich vermittelt werden. Um die Marktposition unter den Top Ten der Immobilienbranche kontinuierlich zu stärken, wird das bereits mehrfach ausgezeichnete FALC-Lizenzsystem stetig weiterentwickelt.

Über creditweb - Meine Baufinanzierung

Bei creditweb setzen sich spezialisierte Experten für die Baufinanzierung ihrer Kunden ein. Als einer der größten und mehrfach ausgezeichneten Anbieter von Baufinanzierungen in Deutschland ermitteln wir aus dem Angebot von über 400 Darlehensgebern die besten Konditionen für die Bauvorhaben und greifen dabei nicht nur auf regionale Anbieter, sondern auch auf Banken aus dem gesamten Bundesgebiet zurück. Gern gehen wir auch auf die gewünschten Finanzierungspartner ein, denn wir sind an keine Institute gebunden.

Im April 2022 haben sich creditweb, Baufi24 und Hüttig & Rompf zur Bilthouse-Gruppe zusammengeschlossen. Alle Unternehmen bleiben am Markt aktiv und setzen auch weiterhin auf persönliche, digital gestützte und vor allem transparente Finanzierungsberatung.

400 Banken. Topkonditionen. Bester Baufinanzierer.

Pressekontakt:

ELB BUREAUX GMBH

Frau Michaela Veers

Steinhöft 9

20459 Hamburg

fon ..: 040 32892893

email : michaela@elb-bureaux.com