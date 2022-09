Startseite Rohstoffreichtum in Grünsteingürteln Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-09-16 02:42. Benannt nach dem charakteristischen Grünton beherbergen diese Gürtel Gold, Silber, Kupfer oder Zink und andere Rohstoffe. Besonders für Goldminengesellschaften sind die oft an Gold reichen Grünsteingürtel attraktiv. Diese Gesteinsformation ist eine Ansammlung von mehreren vulkanischen und sedimentären Gesteinsarten. Diese ineinander geschichteten Erzlagerstätten sind im Lauf von Milliarden von Jahren entstanden. Für ihre Entstehung gibt es zwei Theorien. Ob nun die Grünsteingürtel durch sogenannte Vulkanbögen oder durch "Mantelfahnen" (überhitztes Material) entstanden sind, sie bieten aussichtsreiche Gebiete für Bergbauunternehmen. Die grünliche Farbe entsteht durch Metamorphose. Zu den bedeutendsten Grünsteingürteln zählt der Abitibi-Grünsteingürtel in Kanada, er ist der bekannteste und größte seiner Art. Etwa 124 Minen gibt es dort und es wurden bis heute mehr als 200 Millionen Unzen Gold produziert. Auch Kanadas größte Goldmine, die Malartic-Mine liegt hier. Da gibt es übrigens ein Royalty-Unternehmen, Osisko Gold Royalties - https://www.youtube.com/watch?v=gPUpNeshIZQ -, das eine NSR-Gebühr an der Mine besitzt. Osisko Gold Royalties besitzt mehr als 190 Edelmetall-Royalties in Nord- und Südamerika. In Australien existieren mehrere Grünsteingürtel (Yilgarn Craton) und hier sollen etwa 30 Prozent der bekannten Goldreserven der Welt lagern. Der älteste bekannte Grünsteingürtel heißt Barberton und liegt in Südafrika. Auch noch weniger erforschte aufstrebende Grünsteingürtel gibt es etwa in Brasilien. Umfangreiche Gold- und Eisenreserven werden vermutet. Eine Goldgesellschaft, die in den Grünsteingürteln Confederation Lake und Birch-Uchi in Ontario unterwegs ist, ist Trillium Gold Mines - https://www.youtube.com/watch?v=imfOMwCe1y8 -. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd... -) und Trillium Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

