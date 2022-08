Startseite Schüler-Stipendium der Stiftung Lebensspur e.V. in Nordrhein-Westfalen Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2022-08-02 15:48. Köln, 01.08.2022. Die Stiftung Lebensspur e.V. vergibt in diesem Jahr in Kooperation mit der Evonik Stiftung wieder Stipendien. Mit der Vergabe von Stipendien will die Stiftung Lebensspur e.V. nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch motivieren, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Das Stipendium richtet sich an schwerbehinderte Schüler und Schülerinnen: - des Landes Nordrhein-Westfalen

- der Sekundarstufe II sowie der 10. Klasse der Realschule

- mit einer Hör-, Seh- bzw. Körperbehinderung

- Förderhöhe maximal 30 Monate je 100 Euro pro Monat

·- Bewerbungsfrist ist der 11. September 2022 Die Bewerbungsunterlagen und Bewerbungsbedingungen finden Sie auf unserem Internetauftritt unter https://www.stiftung-lebensspur.de/index.php/stiftung/stipendien (Stiftung Lebensspur e.V.)

Joachim Sandner

Merlinweg 175 50997 Köln

Deutschland E-Mail: Presseinformation@Stiftung-Lebensspur.de

Homepage: https://www.Stiftung-Lebensspur.de

Telefon: +49 (0) 221 42316196 Pressekontakt

