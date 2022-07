Startseite Nur noch wahre Werte können helfen Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2022-07-30 19:40. Die Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum stehen nicht so gut. Laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) wird das zweite Quartal 2022 mit einem Rückgang des weltweiten Wachstums gerechnet. Grund seien verringerte Produktionsleistungen in China und in Russland. Ein Rückgang des BIP weltweit und in den USA ist keine schöne Zukunftsaussicht. Dass die Fed im September die Zinsen ein weiteres Mal erhöht, wird allgemein erwartet, nur über die Höhe ist man sich uneinig, denn es bestehen viele Unsicherheiten. Die extrem hohen Inflationsraten beschäftigen inzwischen alle Bürger, denn die Auswirkungen sind deutlich für jeden zu spüren. Zinserhöhungen der Zentralbanken schüren natürlich auch die Angst vor negativen Folgen. Weniger Investitionen werden befürchtet, auch gehen die Corona-Hilfen dem Ende zu. Eine Welle von Entlassungen könnte ebenfalls eine Folge sein. Und inwieweit die Inflation eingedämmt werden kann, ist fraglich. Der Goldpreis hat sich nun bei rund 1.700 US-Dollar eingependelt. Eine Rezession war lange nicht mehr so nah wie jetzt. Analysten gehen vielfach davon aus, dass die Wirkungen der Inflation bis Mitte 2023 eine Rezession auslösen werden. Mit immens angestiegenen Verbraucherpreisen und diversen schwachen Wirtschaftsdaten muss man derzeit leben. Da können nur Investments helfen, die eine bewährte Sicherheit bieten so wie das Gold. Denn mit Gold kann der Wert des Ersparten bewahrt werden, während Papierwährungen an Kaufkraft verlieren. Also sollten sich im Portfolio eines Anlegers auch Goldwerte befinden wie beispielsweise GoldMining oder Gold Royalty. GoldMining - https://www.youtube.com/watch?v=2zzZJaWEMa0 - besitzt Gold- und Gold-Kupfer-Projekte in Nord- und Südamerika. Dazu kommen noch mehr als 20 Millionen Aktien der von der Gesellschaft gegründeten Gold Royalty - https://www.youtube.com/watch?v=d9U-4-gYAuM -. Dieses Royalty-Unternehmen ist auf Gold ausgerichtet und beinhaltet mehr als 190 Royalties. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

