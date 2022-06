Startseite Vize-Weltmeisterin wird FREY Athletin Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-06-15 15:05. Glückwunsch an Tiffany Ritter zum Vize-Weltmeister-Titel und zugleich zum begehrten FREY Nutrition Sponsoring-Vertrag. Ein halbes Jahr lang diätete Tiffany Ritter (25) aus Schramberg (Schwarzwald) für ihr Ziel. Aber nicht um Gewicht zu verlieren, sondern um Muskeln aufzubauen. Mit sichtlichem Erfolg: Tiffany ist neue Vize-Weltmeistern im Bodybuilding. Das klappt, wenn man jeden Tag reichlich Eiweiß, wenig Kohlenhydrate und gesunde Fette zu sich nimmt. Seit sie 17 ist, trainiert Tiffany regelmäßig und hart mit schweren Gewichten. Sie ist Athletin in der Figurklasse, hat schon zahlreiche Pokale gewonnen. Jetzt hatte sie sich für die Weltmeisterschaft des NAC (National Athletic Comitee) qualifiziert, und vor 2 Wochen in Bodrum (Türkei) zeigen können, wofür sie monatelang gekämpft, trainiert und entbehrt hat. Seit Januar ist Tiffany auf Diät. In den letzten Tagen vor dem Wettkampf standen nur Hühnchen, Brokkoli und ein paar Körner Reis auf ihrem Speiseplan. Gab es bei ihren Arbeitskollegen mal ab und an ein Stückchen Schokolade, gab's bei Tiffany nur Huhn. Mal geschnetzelt, mal als Filet. Tiffany: "Das viele Eiweiß ist für den Körper und meine Muskulatur wichtig." Die Strapazen und Entbehrungen haben sich rentiert: Tiffany wurde Vize-Weltmeisterin, bekam auf der Bühne den begehrten Pokal überreicht. Die Sportlerin: "Der Pokal ist leider bei der Heimreise zerbrochen." Aber Scherben bringen ja bekanntlich Glück. Und das stellte sich auch gleich ein. Die Sportlerin bekam einen Sponsoring-Vertrag der Firma FREY Nutrition , welche sich auf Premium Nahrungsergänzungsmittel mit höchster Qualität (ausschließlich "MADE in GERMANY") spezialisiert hat. Hier geht's zum Bild-Artikel:

