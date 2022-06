Startseite Wie wir essen und konsumieren - Treibhausgase im Lebensmittelsystem Pressetext verfasst von SaveClimate.Earth am Mi, 2022-06-15 07:04. Wie können wir uns nachhaltiger ernähren und weniger Lebensmittel verschwenden? Mit dieser Frage setzte sich die Klimaschutzinitiative SaveClimate.Earth e.V. in Ihrer Rolle als EU-Klimabotschafterin im Peer Parliament Konsum auseinander. Ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen ist auf das Lebensmittelsystem und seine Lieferketten zurückzuführen. Die gegenwärtigen Muster des Lebensmittelkonsums sind sowohl aus ökologischer als auch aus gesundheitlicher Sicht nicht nachhaltig. Peer Parliamente diskutieren dazu verschiedene Lösungsansätze, wie z.B. eine eindeutige Lebensmittelkennzeichnung. Diese ist ein wesentlicher Bestandteil der Transformation zu einem nachhaltigen Konsum, da sie die VerbraucherInnen in Bezug auf Lebensmittel in die Lage versetzt, informierte, gesündere und nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Dazu könnte auch der Lösungsansatz von SaveClimate.Earth beitragen. Der Klimaschutzverein propagiert die Einführung eines separaten Emissions-Preisschildes „ECO“. Der ECO soll die Summe aller CO2-Emissionen abbilden, die entlang der kompletten Wertschöpfungskette entstehen. Auch diese Idee bildet die Basis hin zu einer Verhaltensänderung unseres Konsums. Mit dem ECO können VerbraucherInnen die Klimaschädlichkeit verschiedener Produkte miteinander vergleichen und proaktiv die klimafreundlichere Alternative wählen. Der ECO macht unseren Konsum in dieser Hinsicht nicht nur transparent, sondern ermöglicht auch ein Maximum an individueller Konsumfreiheit. Denn dieses ergänzende Preisschild in der CO2-Währung ECO wird mit dem persönlichen Emissionsbudget bezahlt, das alle BürgerInnen in gleicher Höhe monatlich und kostenlos erhalten. Somit gewährt der ECO die größtmögliche persönliche Entscheidungsfreiheit beim Konsumieren, allerdings innerhalb klar gesteckter Grenzen, aufgrund des limitierten Budgets. Alle Ergebnisse aus diesem und weiteren Peer Parliaments werden im Anschluss bei der Europäischen Union eingereicht und in einem Abschlussbericht des EU-Klimapakts gesammelt. Dieser wird mit politischen Entscheidungsträgern und Interessenvertretern auf europäischer Ebene diskutiert, um ein klimaneutrales Europa zu gestalten. Über SaveClimate.Earth Komplettes Benutzerprofil betrachten