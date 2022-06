Startseite (Berlin/ Chemnitz) Mobilitätswende oder nicht? Droht dem Verbrenner die endgültige Verbannung? Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-06-09 09:06. Die Mobilitätswende ist in vollem Gange und in 13 Jahren sollen in der EU keine neuen Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden. Selbst große Automobilhersteller, darunter Mercedes und Ford, hatten im vergangenen November auf der Weltklimakonferenz in Glasgow einen Verkaufsstopp für Verbrenner in den führenden Märkten ab 2035 gefordert. Im Kampf für mehr Klimaschutz will das EU-Parlament den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 verbieten. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte in Straßburg dafür, dass Hersteller ab Mitte des nächsten Jahrzehnts nur noch Autos und Transporter auf den Markt bringen dürfen, die keine klimaschädlichen Treibhausgase ausstoßen. Der Boom geht weiter eMobility ist also die Zukunft und der Boom geht weiter. Im Jahr 2021 hat man nach derzeitigen Zahlen zum ersten Mal die Benchmark von 1 Million Neuzulassungen bei Elektroautos geknackt (Hybridautos mit eingerechnet). Für die nächsten 3 Jahre rechnen Branchenexperten mit weiteren 4-5 Millionen neu zugelassenen E-Autos. Das muss auch so sein, schließlich sollen bis 2030 etwa 15 Millionen dieser Fahrzeuge auf unseren Straßen unterwegs sein. Eine Umfrage unter den Autofahrern in Großbritannien/ Nordirland aus dem Jahr 2021 kommt zu dem Ergebnis, dass 47 Prozent, also fast jeder zweite über den Kauf eines E-Autos nachdenkt.

Eine deutsche Wirtschaftszeitung ermittelte für Deutschland, dass deutlich mehr als die Hälfte aller deutschen Autofahrer zumindest über den Umstieg auf ein Elektroauto nachdenkt.

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die Mobilitätswende in vollem Gange ist und sich nicht mehr aufhalten lässt.

