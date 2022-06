Startseite Das Hotel & Restaurant "Perle am Mühlenteich" bietet den perfekten Ausgangspunkt für Ausflüge rund um Schwerin Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-06-09 08:44. Sowohl die Aussicht als auch die Auswahl an Speisen bieten jedem Gast etwas Neues - ob er nun auf der Suche nach deutschen Spezialitäten oder portugiesischen Köstlichkeiten ist. Das Hotel und Restaurant "Perle am Mühlenteich" befindet sich im Zentrum von Hagenow und bietet Besuchern einen guten Ausgangspunkt für Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung. Von hier aus erreicht man schnell die 30 Kilometer südwestlich gelegene Landeshauptstadt Schwerin sowie viele Seen und Naturschutzgebiete. Das idyllisch gelegene Hotel mit angeschlossenem Restaurant bietet seinen Gästen jedoch nicht nur einen atemberaubenden Blick auf den malerischen Mühlenteich, sondern verwöhnt seine Gäste auch mit ausgewählten Gerichten aus Mecklenburg-Vorpommern sowie internationalen Spezialitäten. Das vom Ehepaar Cindy Schlink Carrasquinho und Küchenchef Francisco Carrasquinho geführte Restaurant zeichnet sich dabei besonders durch die portugiesische Herkunft des Küchenchefs aus. In einem schönen Speisesaal mit einem großzügigen Wintergarten werden den Gästen köstliche und abwechslungsreiche Gerichte serviert, die mit besten saisonalen Zutaten aus der Region frisch zubereitet werden. Entspannung und Erholung in idyllischer Atmosphäre und mit freundlichem Service Das Hotel und Restaurant "Perle am Mühlenteich" in Hagenow ist der perfekte Ort zum Entspannen und Erholen. Die schöne Lage am Mühlenteich lädt zu einem erholsamen Spaziergang oder zu einem gemütlichen Nachmittag auf der Sonnenterrasse ein. Das Hotel verfügt außerdem über einen gemütlichen Wintergarten, in dem man den Abend auch bei kühleren Temperaturen in idyllischer Atmosphäre ausklingen lassen kann. Das freundliche und aufmerksame Personal des Hotels steht jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und empfiehlt den Gästen gerne ein Gericht am Tisch oder vermerkt es als Empfehlung auf der Speisetafel. Der Gastraum bietet Platz für bis zu 80 Personen und verfügt über eine stilvolle Atmosphäre. Für leichtere Kost bietet die Sommerterrasse eine schöne Gartenkulisse. Das Restaurant ist stolz darauf, nur die frischesten Zutaten aus der Region zu verwenden. Dieses Engagement für Qualität und Frische garantiert jedem Gast ein köstliches Speiseerlebnis. Darüber hinaus ist das Restaurant bestens auf Bankette, Firmenveranstaltungen, Familienfeiern und Geschäftsessen vorbereitet. Mit ausreichend Parkplätzen und einer zentralen Lage ist das Restaurant für alle Bedürfnisse leicht erreichbar. Die herzliche Atmosphäre des Hotels trägt zu einem angenehmen Aufenthalt bei. Die vier Gästezimmer sind mit einem eigenen Bad, Telefon, Fernseher und WLAN-Zugang ausgestattet. Die Zimmer verfügen außerdem über einem Schreib- oder Schminktisch, so dass sie sowohl für Geschäfts- als auch für Urlaubsreisende geeignet sind. Die Hotelanlage bietet einen atemberaubenden Blick auf den Mühlenteich. Gegen eine zusätzliche Gebühr genießen Hotelgäste jeden Morgen ein leckeres Frühstück. Alles in allem bietet das Hotel alles, was man für einen komfortablen und entspannten Aufenthalt braucht. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Hotel - Restaurant Perle am Mühlenteich

