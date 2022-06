Startseite Über den Versuch, mit Liebe eine toxische Beziehung zu heilen Pressetext verfasst von VerlagKern am Mo, 2022-05-30 11:37. Es fängt harmlos an: Kennen lernen, sich verlieben, einem labilen Menschen Nähe und Unterstützung anbieten. Und schleichend kommen Gewalt und Psychoterror ins Spiel. Unter dem Pseudonym Ellen Echtzeit schildert die Autorin in „Du & ich“ sachlich und authentisch, was sie erlebt hat.

Ellen wird über eine Freundschaftsseite ihres Fitnesstrainers bei Facebook auf Kiran aufmerksam. An Silvester – ein wenig sentimental – nimmt sie über WhatsApp Kontakt zu ihm auf. Zu ihrer Überraschung meldet er sich sofort bei ihr und sie erfährt seine traurige Geschichte: Von versuchtem Suizid, Drogenproblemen, Spielsucht und Einweisung in eine Entzugsklinik ist die Rede. Seine innere Einsamkeit rührt sie. Hatte sie ursprünglich geplant, ihren Trainer mit Kiran eifersüchtig zu machen, verliebt sie sich in den vermeintlich empfindsamen jungen Mann, lässt ihn bei sich wohnen, als er die Therapie in der Klink abbricht. Anfangs ist er noch von Medikamenten „ruhiggestellt“, doch bald zeigt Kiran seine unbeständige und aggressive Seite. Doch Ellen ist davon überzeugt, dass Liebe immer da ist, nicht nur an guten Tagen. Allen Verletzungen zum Trotz kämpft sie um die aussichtslose Beziehung.

In dem aufschlussreichen und bewegenden Protokoll dieser Paarbeziehung ist eindrucksvoll nachzulesen, was in einem so genannten „toxischen Beziehungsmuster“ geschieht und warum es so schwer ist, sich vor Verletzungen zu schützen.

Im Verlag Kern sind unter der Rubrik „Wahre Geschichten – mit Leidenschaft geschrieben“ bereits mehrere Titel erschienen, die bewegende persönliche Frauenschicksale schildern. Sie behandeln Tabu-Themen wie familiäre Gewalt, sexuellen Missbrauch, Schicksale von Auswanderinnen und Bezness, den Betrug in binationalen Beziehungen. Ellen Echtzeit

Du und ich

Ein Versuch, mit Liebe eine toxische Beziehung zu heilen

68 Seiten

ISBN 978-3-95716-350-9

ISBN E-Book 978-3-95716-369-1

Preis 10,90 €