Geopolitische Unsicherheiten stärken Goldpreis

Der anhaltende Ukraine-Krieg wird Gold als ultimative Währung weiter Stärke verleihen.

Kriege können dem Gold in Sachen Werterhalt nichts anhaben. Und gerade in Inflations- und Schuldenkrisen ist Gold die Wertanlage erster Wahl. Die Industrienationen haben enorme Schulden angehäuft. Lagen beispielsweise die US-Staatsschulden noch 1980 bei einer Billion US-Dollar, sind es heute mehr als 30 Billionen US-Dollar. In Gold gerechnet wäre dies ein Vielfaches von dem, was je gefördert wurde. Zum Schuldenproblem kommt der demografische Wandel und das Zinsniveau, das für negative Realzinsen sorgt. Bei der Schuldenlast von Staaten reduziert dies die Schuldenlast, so dass angenommen werden muss, dass dies auch noch länger so bleibt. Für den Goldpreis ist das ein positives Umfeld.

Das Wort "Inflation" kommt vom lateinischen "inflare", was aufblähen bedeutet und verweist auf die Ausweitung von Geldmengen. Die Folge davon sind dann steigende Konsumentenpreise, die "Preisinflation" entsteht. Für den Euroraum wird eine Inflation von zwei Prozent angestrebt. Ein Wertverlust von zwei Prozent jährlich führt aber innerhalb von 20 Jahren zu einem Verlust der Kaufkraft von fast 50 Prozent. Und von zwei Prozent Inflation sind wir heute weit entfernt. Die Bedeutung des Goldes als Wertaufbewahrungsmittel zeigte sich des Öfteren in der Geschichte. Beispielsweise konnte man in der Hyperinflation 1923 mit 500 Gramm Gold ganze Häuserblöcke kaufen. In einer ausgewogene Veranlagungsstrategie gehört Gold einfach dazu. Denn in sicheren und gerade in unsicheren Zeiten zeigt sich Gold als der Fels in der Brandung der Geldanlagen. An einem steigenden Goldpreis kann mit den Werten von Tudor Gold oder Skeena Resources profitiert werden.

Tudor Gold - https://www.youtube.com/watch?v=owGxeiA9OgQ - hat auf seinem Flaggschiffprojekt, dem Treaty Creek-Goldprojekt in British Columbia mit dem Explorationsprogramm 2022 begonnen.

Skeena Resources - https://www.youtube.com/watch?v=h9MMeSqcK90 - arbeitet ebenfalls in British Columbia an der Wiederbelebung der früher produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

