Startseite Der sicherste digitale Unterricht: Prowise erhält das anspruchsvolle BSI-Zertifikat "IT-Grundschutz" Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-05-27 07:56. Budel (NL)/Köln - Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat Prowise das Zertifikat "IT-Grundschutz" zuerkannt. Jetzt ist es amtlich: Prowise-Software wird unter Einhaltung höchster Schutzanforderungen entwickelt! Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) verleiht Prowise das begehrte Siegel "IT-Grundschutz". Um das Zertifikat zu erhalten, durchlief das Unternehmen aus dem niederländischen Budel ein intensives Prüfverfahren - mit Erfolg. So mache die einzigartige Arbeitsweise von Prowise unsere digitalen Tafeln zu den sichersten von allen. Prowise erfüllt die höchsten Datenschutz-Ansprüche

Das BSI legt die mit Abstand strengsten Prüfkriterien an Software-Entwicklung an, weil es sonst vor allem Ämter und Behörden zertifiziert. Diese müssen besonders hohe Datenschutz-Ansprüche erfüllen - schließlich gehen Behörden mit sensiblen Daten der BürgerInnen um. "Wir freuen uns und sind stolz, denn dieses Siegel war sehr schwer zu kriegen", sagt Erik Neeskens, einer der beiden Prowise-Gründer und Unternehmensinhaber. "Wir arbeiten schon seit Jahren daran. Kein anderes Unternehmen, das Software für Schulen anbietet, kann den BSI IT-Grundschutz vorweisen. Das ist wirklich einmalig. Und gerade in Deutschland sehr wichtig!" Warum Sicherheit so wichtig ist

Konkret erhält Prowise das Zertifikat für die Entwicklung der Programme Presenter, Screen Control und Cloud Services. Bei Prowise sind nicht nur Schuldaten, sondern auch die Daten der SchülerInnen und Lehrkräfte sind bei Prowise sicher. Das ist unverzichtbar, denn diese Programme laufen auf unseren digitalen Tafeln im Klassenraum, zum Beispiel dem Touchscreen Ten. Über die Lernsoftware Presenter können SchülerInnen ihre Bildschirminhalte mit allen in der Klasse teilen. Auch Lehrkräfte speichern Daten in einer Cloud - den Prowise Cloud Services. Dank Prowise-Software sind sie vor fremdem Zugriff geschützt. Updates laufen ebenfalls über die Prowise-eigene Cloud, deren Server ausschließlich in Deutschland stehen. Prowise Screen Control, das zentrale Verwaltungsprogramm für alle Tafeln einer Schule, ist ebenso streng geschützt. Bei Programm-Updates und App-Downloads bleiben Viren und andere Schadsoftware draußen. Kontinuierliche Verbesserung

Datensicherheit ist seit jeher ein zentrales Anliegen von Prowise. Immer wieder bestätigen unabhängige Institute unsere Erfolge in dieser Hinsicht. Zuletzt erhielt Prowise erneut das international anerkannte Siegel "Privacy Verified". Im Mai 2022 bestätigte das unabhängige AV-Institut Magdeburg wieder: Prowise-Touchscreens sind ein "Sicheres IoT-Produkt". Schon seit längerer Zeit ist Prowise ISO-27001-zertifiziert - eine internationale Norm für Informationssicherheit in Organisationen. Was das BSI genau untersucht hat

Die Tests des BSI bezogen sich auf den Prozess der Entwicklung und Lieferung von Prowise Presenter, Prowise Screen Control und Prowise Cloud. Das Ziel: sicherstellen, dass Prowise seinen Kunden sichere Standards auf dem Markt bietet. Mehr dazu hier auf dieser Seite des BSI .

email : ingrid.baumer@prowise.com Prowise ist ein führendes europäisches IT- und Bildungsunternehmen, das 2009 gegründet wurde. Seit elf Jahren berät und gestaltet Prowise auch Schulen in Deutschland. Sicherheit und Bildung gehen bei Prowise Hand in Hand: Mit Prowise-Produkten findet der digitale Unterricht in einer sicheren Lernumgebung statt. Prowise bietet eine Komplettlösung für deutsche Bildungseinrichtungen - von digitalen Tafeln über kostenlose, leicht zu bedienende Lernsoftware bis hin zum IT-Management. Eigenentwicklung war schon immer ein zentraler Punkt der Prowise-Philosophie. Denn nur was man selbst konzipiert hat, kennt man bis ins kleinste Detail. Pressekontakt: Prowise GmbH

