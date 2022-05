Startseite NRW-Wahl steigert Energiepreise und erzeugt Verknappung Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2022-05-24 20:39. NAEB-Mitglied werden und NAEB-Rundbrief per E-Mail empfangen [2] NAEB 2211 am 22. Mai 2022 Die Grünen können ihre ideologischen Forderungen zur Energiewende durchsetzen. Die eigentlichen Wahlsieger in Nordrhein-Westfalen sind Bündnis 90/Die Grünen. Ohne sie kann keine Regierung gebildet werden. Sie werden die Energiewende zur Klimarettung ambitioniert weiter betreiben. "Ambitioniert" ist das Schlagwort für die Grünen, wenn weder Kosten noch technische und wirtschaftliche Grenzen hinterfragt werden. Die CDU ist gezwungen, die grüne Politik zu stützen. Sonst findet sie sich als stärkste Partei in der Opposition wieder. Realistisch bewerten

Es ist eine schlimme Situation. Eine realistische Bewertung ohne Vorbehalte ist dringend notwendig, um die Energieversorgung zu bezahlbaren Preisen sicherzustellen. Dazu müssen zunächst die heimischen Energiequellen genutzt und ausgebaut werden, um Abhängigkeiten von ausländischen Lieferanten so gering wie möglich zu halten. Grüne Träume

Nach den Vorstellungen der Grünen soll die Energie in Zukunft durch Windgeneratoren und Photovoltaikanlagen in Deutschland und von den angrenzenden Meergebieten gewonnen werden. Die geplante Abschaltung der Kohle- und Kernkraftwerke soll fortgesetzt werden. Die notwendigen Regelleistungen für den stark schwankenden und unplanbaren Wind- und Solarstrom sollen neue Gaskraftwerke liefern. Sie sollen, weil sie pro Kilowattstunde etwa 30 Prozent weniger CO2 emittieren, die intakten Kohlekraftwerke ersetzen, die zurzeit das Stromnetz regeln und stabilisieren. Energieverknappung

Werden die grünen Pläne realisiert, müssen die Energiepreise drastisch steigen. Gleichzeitig wächst der Energiemangel. Industriebetriebe müssen schließen. Haushalten werden Stromkontingente zugeteilt. Der Strom wird in wechselnden Gebieten für kürzere Zeiten abgeschaltet. Die Verantwortung für dieses Szenario wird aber der größten Regierungspartei, der CDU, von den Bürgern angelastet. Sie wird bei der nächsten Wahl Stimmen verlieren. Sie hat es versäumt, die Energie- und Klimapolitik kritisch und ohne Vorbehalte zu hinterfragen. Jede sinnvolle Maßnahme müsste sie aufgreifen und unterstützen. Doch die CDU wollte mit ihrem Wahlprogramm offensichtlich die Grünen in der Klimapolitik noch übertreffen. Sie schadet sich selbst, wenn sie zum Stimmenfang utopische Forderungen unterstützt, die den Lebensstandard aller drastisch reduzieren. Prof. Dr.-Ing. Hans-Günter Appel

Pressesprecher NAEB e.V. Stromverbraucherschutz

www.NAEB.de und www.NAEB.tv [1] Bildquelle: StockKosh-Industry-cb49a189fa76e2a2

[2] https://www.naeb.info/Beitritt.htm NRW-Wahl: Grüne sehen keinen Automatismus für Koalition mit CDU

16. Mai 2022 | ZEIT ONLINE

Als drittstärkste Kraft ist eine Koalition ohne Grüne unwahrscheinlich. Deren Spitzenkandidatin Mona Neubaur sieht sich trotz des Wahlsiegs der CDU nicht zu einem schwarz-grünen Bündnis verpflichtet.

Mehr zum Thema auf ZEIT ONLINE

https://www.youtube.com/watch?v=SnrHyfsboVo Energiewende: Gebaerbockt

18. Mai 2022 | _horizont_

https://odysee.com/energiewende-gebaerbockt:0e9f05ddd4633d0431b8e4648336... NAEB Stromverbraucherschutz e.V.

Heinrich Duepmann

Mühlenstr. 8a 14167 Berlin

Deutschland E-Mail: Heinrich.Duepmann@NAEB.info

Homepage: http://www.NAEB.de

Telefon: 05241 70 2908 Pressekontakt

Stromverbraucherschutz NAEB e.V.

Hans Kolpak

Mühlenstr. 8a 14167 Berlin

Deutschland E-Mail: Hans.Kolpak@NAEB.info

Homepage: http://www.NAEB.tv

Telefon: 05241 70 2908 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten