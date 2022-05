Wohin gehen die Preise

Teuerungen, wohin man blickt, aber Goldinvestments sind gerade günstig.

Immer wieder von Interesse ist der sogenannte Big-Mac-Index. Dieser Indikator vergleicht die Kaufkraft verschiedener Währungen am Preis eines Big Macs. Da es ihn in vielen Ländern in der identischen Zusammensetzung und Qualität gibt, eignet er sich hervorragend für den Kaufkraftvergleich. Die Berechnungen für den Januar 2022 sehen den teuersten Big Mac in der Schweiz (6,98 US-Dollar), gefolgt von Norwegen, USA und Schweden. Auf dem achten Platz befindet sich die Eurozone (4,95 US-Dollar). Den günstigsten Big-Mac gibt es in Russland für umgerechnet 1,74 US-Dollar zu kaufen. Ist nun der Preis für den Big Mac in einem Land hoch, so ist dort auch die Bevölkerung kaufkräftig und kann es sich leisten. Und ist der Big Mac günstig, so besitzt das entsprechende Land eine niedrigere Kaufkraft. Sogar langfristige Entwicklungen können anhand der Index-Daten abgelesen werden.

Dass die Kaufkraft hierzulande schrumpft, man sieht es an den Preisen für viele Waren. Die nächsten Wochen und Monate werden sicher noch einiges an Überraschungen bringen. Engpässe etwa bei Papier und bei Flaschen (für Bier zum Beispiel) drohen. Ein schwacher Euro treibt zudem die Inflation an. Zum einen kann sich dies positiv für die Konjunktur auswirken, da die Wettbewerbsfähigkeit steigt, aber zum anderen werden dadurch importierte Waren teurer. Dies wiederum heizt die Inflation an. Das Inflationsziel von zwei Prozent ist jedenfalls in weite Ferne gerückt. Steigende Verbraucherpreise nagen bei allen Bürgern am Einkommen und die Inflation sorgt für schrumpfende Werte beim Ersparten. Für Anleger empfiehlt sich daher ein Investment in das Werterhaltungsmittel Gold.

Zum Beispiel in Osisko Gold Royalties - https://www.youtube.com/watch?v=rtYSi4SouAE . Das Dividenden zahlende Royalty-Unternehmen besitzt in seinem Portfolio mehr als 165 Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen in Nord- und Südamerika.

Karora Resources - https://www.youtube.com/watch?v=rXLJ7Mkrh8Q - produziert in seinen Goldprojekten in Westaustralien Gold. Für das gesamte Jahr 2022 wird eine Produktion von 110.000 bis 135.000 Unzen Gold erwartet.

