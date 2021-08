Startseite Paula und der Westen - Biografischer Roman Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2021-08-27 16:50. Ein Journalist ist in Uta Tetzlaffs "Paula und der Westen" auf der Suche nach Wissen und einer Frau aus der ehemaligen DDR. Steffen ist ein Journalist mit dem Auftrag, eine Reportage über das Leben in der DDR zu schreiben. Er lernt dadurch Paula, deren Spur sich jedoch schnell wieder verliert, kennen. Er begibt sich für seine Reportage auf die Suche nach ihr und lernt dabei Menschen aus ihrem Leben kennen. Diese teilen mit ihm ihre Geschichten, darunter auch Paulas Mutter, die ihm erzählt, dass Paula bereits im Kindesalter in Berührung mit dem Westen kam und dadurch einige Probleme entscheiden. Doch je mehr Paula den Westen kennen lernte, umso mehr mochte sie ihn. Steffen lernt daraufhin auch einige der Freundinnen von Paula kennen, die ihm über Paulas Hochzeit während der Studienzeit berichten. Steffen lernt, dass sich ihr Mann und Paula nach dem Studium entgegen den Plänen und Vorgaben der Studienvermittlung eine Arbeit in einem volkseigenen Betrieb ihrer Wahl aussuchten. 1986 und in den Folgejahren bekommt Paula die Genehmigung, um ihren Großvater zum Geburtstag in der Bundesrepublik besuchen. Als sie im Sommer 1989, von der Geburtstagsfeier zurückkehrt, sind die wirtschaftliche und die politische Situation in dem historisch angehauchten Roman "Paula und der Westen" von Uta Tetzlaff in ihrem Heimatland besorgniserregend. Paula hat die Befürchtung und Sorge für immer dem System ausgeliefert zu sein. Sie nimmt sie an der friedlichen Revolution im Jahr 1989 aktiv teil. Seit März 1990, so lernt Steffen, lebt und arbeitet sie im Westen. Doch wird Steffen nach all diesen Informationen Paula erneut finden? Das Ende wird so manchen Leser überraschen. "Paula und der Westen" von Uta Tetzlaff ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31894-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online"Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing. Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: tredition GmbH

