Startseite Die Welt der Gold- und Silberpreise wurde auf den Kopf gestellt Pressetext verfasst von connektar am Do, 2021-08-19 03:35. Nicht nur der Goldpreis, auch der Silberpreis musste deutlich Federn lassen. Der Kursverfall hatte sich beschleunigt und mündete in einem Ausverkauf. Die Erholung des Silberpreises ist noch überschaubar, könnte jedoch positiv für einen Einstieg sein. Denn der Preisverfall war ja nicht durch mangelnde Nachfrage oder ein plötzliches Überangebot getrieben, sondern man muss von einer Währungsintervention sprechen. Indem Goldkontrakte im Wert von mehr als vier Milliarden US-Dollar auf den Markt geworfen wurden, wurden die Preise absichtlich bombardiert. Ziel war zwar der Goldpreis, aber der Silberpreis wurde mit nach unten gezogen. Eine Handvoll großer Händler hat hier wohl die Preise zum eigenen Vorteil manipuliert. Dabei ist Silber ein besonderer Rohstoff, als Wertanlage und Werterhaltungsmittel und zugleich ein nicht zu ersetzender Rohstoff, der in der Industrie benötigt wird. Silber wird von Milliarden Menschen gebraucht und das in der ganzen Welt. Insofern ist die Nachricht, dass eine absichtliche Manipulation am Preisrutsch schuld war, schon wieder eine gute Nachricht, selbst wenn dies einige leugnen sollten. Silber wird aufgrund seiner besonderen Eigenschaften beispielsweise stark von der Automobilbranche nachgefragt. Gerade bei den Elektrofahrzeugen wird mit einem exponentiellen Anstieg der Zulassungen gerechnet. Und in einem Elektrofahrzeug sind bis zu drei Unzen Silber verbaut. In einem herkömmlichen Fahrzeug sind es gerade einmal 0,5 bis 0,9 Unzen Silber. Auch der Ausbau der erneuerbaren Energien fordert immer mehr den Einsatz von Silber, etwa die Photovoltaikbranche. Silber sollte also immer gefragt sein, ein Investment in Silberunternehmen damit eine gute Sache, vielleicht gerade zum aktuellen Zeitpunkt. Bei den Silbergesellschaften gefällt Discovery Silver - https://www.youtube.com/watch?v=UE6X_wLBLMQ - . Dessen Hauptprojekt Cordero in Mexiko konnte gerade wieder mit sehr guten Bohrergebnissen (etwa 194 Gramm Silber je Tonne Gestein) punkten. Auch Summa Silver - https://www.youtube.com/watch?v=b32Hz0gSSvo - besitzt mit der Hughes-Liegenschaft (mit der früher produzierenden Mine Belmont) in Nevada und der Mogollon-Liegenschaft in New Mexiko aussichtsreiche Silberprojekte. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Summa Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/summa-silver-corp/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 129 Benutzer und 1046 Gäste online.