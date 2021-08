Startseite Erinnere dich an deine Ziele! // Spruch des Tages 12.08.21 Pressetext verfasst von indayi am Do, 2021-08-12 10:08. Kaum zu glauben. Ein Blick in den Kalender lässt mich daran erinnern, dass der neue Monat schon angefangen hat. Wir haben schon August! In 4 Monaten ist das Jahr 2021 zu Ende. Die Zeit verfliegt wieder mal viel zu schnell. Was bleibt mir? Die schönen oder auch schlimmen Erinnerungen. Die Erfahrungen die ich in diesem Jahr gemacht habe. Die Versprechen die ich mir für dieses Jahr gegeben habe… die Ziele die ich erreicht oder auch noch nicht erreicht habe. Schnell wird mir klar, dass die Ziele die ich nicht erreicht habe in der Mehrzahl liegen. Soll ich aufgeben?

Nein natürlich nicht. Es ist immer noch Zeit, deine Ziele zu erreichen. Mach dir nochmal eine Liste mit deinen Zielen die du dir für dieses Jahr gesetzt hast. Schreibe dir hinter jedem Ziel auf, warum du es erreichen willst. Was war dein Ansporn? Was hast du dir daraus versprochen? Ist das Ziel noch aktuell? Wird es dir in Zukunft helfen? Falls es noch ein aktuelles Ziel ist, schreib es unbedingt auf. Schritt für Schritt abarbeiten statt alles auf einmal zu erreichen

Nun hast du die Liste aller Ziele. Ordne sie nun. Welches Ziel kannst du schnell erreichen, für welches Ziel wird länger brauchen? Sei dir im klaren, dass es auch länger dauern kann. Wichtig ist, dass du am Ball bleibst und nicht aufgibst. Für manche Ziele wirst du mehr Zeit investieren müssen, für andere weniger. Es ist wichtig, dass du realistisch an die Sache gehst. Denn nur dann ist das alles machbar. Scheitern gehört dazu

Du hast nun etwas mehr als 4 Monate Zeit, deine Ziele zu erreichen. Es wird auch vorkommen, dass du sie nicht erreichst. Scheitern gehört dazu. Überdenke deine Liste am Ende des Jahres noch einmal. Möchtest du die Ziele die du nicht in diesem Jahr erreichen konntest im nächsten Jahr erreichen? Falls ja, nimm sie noch einmal auf. Schreibe sie auf deine neue Liste und gehe das ganze vielleicht mit einer anderen Technik an. Manchmal kann es an kleinen Details liegen. Hol dir Tipps

Sich Tipps und Tricks durch Ratgeber oder erfahrenen Menschen zu holen ist Gold. Bilde dich und dein Mindest weiter. Lies viel, unterhalte dich mit erfahrenen Leuten oder informiere dich über Menschen, die die gleichen Ziele und Interessen folgen wie du. Schnell wirst du merken, dass viele erfolgreiche Menschen auch scheitern und daraus ihre Kraft ziehen um dann zum Erfolg zu gelangen. Möchtest du mehr über Ziele erfahren und lesen und dich weiterbilden? Dann schau dir gerne dieses Buch dazu an: Tabou B B Braun: Endlich am Ziel…die geniale Therapie . Sorge dich nicht, alles ist gut Erhältlich bei indayi. Und auf Amazon.de Über Tabou B. B. Braun: Tabou B.B. Braun ist ein freier und unabhängiger Denker und investigativer Autor, der gerne über schwierige und unbeliebte Themen schreibt. Er ist spezialisiert auf Schwierigkeiten und Probleme in den Bereichen Job und Karriere, Beziehung und Familie, Lebensplanung, Gesundheit, psychische Blockaden und viele mehr. Er berät und begleitet Menschen, damit sie erfolgreich wachsen und mit ganz einfachen, leichten und genialen innovativen Techniken und Tipps ihr Leben meistern können. Der Deutsch-Kameruner wohnt in Darmstadt, der deutschen Stadt der Wissenschaften. Über indayi edition: indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern. Das Lesen der Bücher von Tabou B. B. Braun kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen. Über indayi Komplettes Benutzerprofil betrachten

