Die Olympischen Sommerspiele Tokio 2020 // Spruch des Tages 11.08.2021

Die Olympischen Sommerspiele 2020 fanden dieses Jahr vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 in Tokio statt. Corona-Pandemie

Eigentlich sollten die Spiele vom 24. Juli bis 9. August 2020 stattfinden. Sie wurden jedoch wegen Corona um ein Jahr verschoben. Abgesehen von den abgesagten Spielen während der beiden Weltkriege, war es das erste Mal, dass die Olympischen Sommerspiele nicht im turnusmäßigen Rhythmus von vier Jahren stattfinden. Sie fanden ohne ausländische Zuschauer, Angehörige von Athleten und mit wenigen freiwilligen Helfern statt. Neuheiten

Surfen und Skateboard fahren waren erstmals olympische Disziplinen. Baseball und Softball wurden nach 12 Jahren Pause wieder ins olympische Programm aufgenommen. Bei Judo sowie Bogenschießen und Triathlon wurden jeweils ein Mixed-Mannschaftswettbewerb hinzugefügt. Beim Tischtennis kam ein Mixed-Doppel hinzu. In der olympischen Disziplin des Schießens ersetzten drei Mixed-Wettkämpfe drei Männerwettkämpfe. Deutschland

Deutschland nahm mit 434 Sportlerinnen und Sportlern an den Olympischen Sommerspielen 2020 teil. Es war die 25. Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen. Deutschland gewann dieses Jahr 10 Goldmedaillen, 11 Silbermedaillen und 16 Bronzemedaillen. Das sind insgesamt 37 Medaillen. Gold erzielte Deutschland in Kanuslalom, Dressurreiten, Dressurreiten, Tennis und Ringen (bis 76 kg). Außerdem auch noch in Vielseitigkeitsreiten, Weitsprung, Bahnradsport, Freiwasserschwimmen sowie Kanurennsport. Deutschland war so schlecht wie noch nie. Bei den bisher schlechtesten Olympischen Spielen in 1990 gewann Deutschland noch 41 Medaillen. Gewinner

Die USA hat mit 39 Gold-, 41 Silber- sowie 33 Bronzemedaillen den ersten Platz belegt. China landete mit 38 Goldmedaillen, 32 Silbermedaillen und 18 Bronzemedaillen auf dem zweiten Platz. Auf dem dritten Platz ist Japan mit 27 Goldmedaillen, 14 Silbermedaillen und 17 Bronzemedaillen.

